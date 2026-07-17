أحمد العوضي لـ صدى البلد: تصدر شمشون ودليلة للإيرادات من أول أسبوع نعمة من ربنا

أعرب النجم أحمد العوضي عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي يحققه فيلم "شمشون ودليلة" منذ انطلاق عرضه في دور السينما، مؤكدًا أن الإقبال الجماهيري الكبير وتصدر الفيلم لشباك التذاكر منذ الأسبوع الأول يُعدان أفضل مكافأة لفريق العمل بعد المجهود الكبير الذي بُذل خلال فترة التصوير.

وقال أحمد العوضي، في تصريحات لموقع “صدى البلد”، إن تصدر الفيلم للإيرادات منذ بداية عرضه أسعده للغاية، مضيفًا: "الحمد لله، الفيلم عليه إقبال كبير من أول أسبوع، ومتصدر الإيرادات، وده فضل ونعمة من ربنا، والأهم بالنسبة لينا إن الجمهور متفاعل مع الفيلم بشكل كبير، وده أكبر نجاح لأي عمل فني".

وأشار العوضي إلى أن المنافسة الحالية بين الأفلام المعروضة في السينمات تصب في مصلحة المشاهد، مؤكدًا أن تنوع الأعمال يمنح الجمهور فرصة لاختيار ما يناسبه، وقال: "كل المنافسة في صالح الجمهور، وكل فيلم بيقدم قصة مختلفة، وده شيء صحي جدًا للسينما، لأن التنوع هو اللي بيخلي الجمهور يستمتع ويلاقي أعمال تنال إعابه".

وأضاف أن نجاح أي فيلم لا ينتقص من نجاح الأعمال الأخرى، بل ينعكس بشكل إيجابي على صناعة السينما ككل، لافتًا إلى أن وجود أكثر من عمل ناجح في الموسم السينمائي يساهم في جذب الجمهور إلى دور العرض ويؤكد قوة السينما المصرية.

وعن مشروعاته الفنية المقبلة، كشف أحمد العوضي أنه يواصل خلال الفترة الحالية التحضير لمسلسل الأستاذ، مؤكدًا أن العمل يسير وفق الخطة الموضوعة استعدادًا لبدء تنفيذه.

كما أعلن العوضي أنه بدأ بالفعل التحضير لمسلسله الجديد المقرر عرضه في موسم رمضان 2027، مشيرًا إلى أنه يحرص على تقديم تجربة مختلفة تليق بثقة الجمهور، وقال: «حاليًا بأواصل تحضير مسلسل الأستاذ، وكمان شغال على مسلسل رمضان 2027، وإن شاء الله هيكون مفاجأة للجمهور، وبنتمنى نقدم عمل يليق بتوقعاتهم ويحقق النجاح.»

واختتم أحمد العوضي تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الجمهور وثقته يمثلان الدافع الأكبر له للاستمرار في تقديم أعمال متنوعة تحمل أفكارًا جديدة، معربًا عن أمله في أن يواصل فيلم «شمشون ودليلة» نجاحه خلال الفترة المقبلة ويحافظ على تصدره لشباك التذاكر.