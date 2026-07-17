قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة الاستثمار: وجود منظومة فعالة لتسوية المنازعات مؤشر مهم يعتمد عليها المستثمر لتقييم تنافسية الدول
قرار عاجل من شريف إكرامي بشأن مستقبله داخل المستطيل الأخضر.. ماذا حدث؟
أمير هشام: اعتراضات داخل الزمالك على شركة الكرة.. وتقييم الفريق بـ1.8 مليار جنيه يثير الجدل
وزير الاستثمار: تطوير أدوات التمويل يسهل النمو والتوسع أمام الشركات
سر ظهور ميسي مع لامين يامال قبل 19 عاما .. ونهائي المونديال يجمعهما
خناقة عائلية.. أمه بتلمح ومراته بتتحدي وزيكو: انتى نمرة واحد يا ست الكل
الخارجية الصينية: مزاعم ترامب بتدخل بكين في الانتخابات الأمريكية لا أساس لها من الصحة
62 مليون شخص .. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين| تفاصيل
يا حي يا قيوم.. خطيب المسجد الحرام يوضح 40 فضل للدعاء بهذين الاسمين
آندي بورنهام يفوز بزعامة حزب العمال البريطاني.. وستارمر يقدم استقالته للملك
بريطانيا تفرض حظرا ليليا على وسائل التواصل للمراهقين.. والتطبيقات تغلق منتصف الليل
علاج الإمساك المزمن في دقائق بوصفات طبيعية ونمط غذائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

62 مليون شخص .. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين| تفاصيل

التموين
التموين
البهى عمرو

تشهد منظومة التموين خلال الفترة الأخيرة تطورًا مستمرًا ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة للمواطنين.

 وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطط لتطوير منافذ التوزيع، وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، والتوسع في إنشاء المخازن والأسواق الحديثة، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق والحد من تقلبات الأسعار.

السلع التموينية
التموين 

وتعمل الوزارة على تحديث منظومة الدعم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار رؤية تستهدف رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتعزيز وصول السلع إلى مختلف المحافظات والتي تصل لـ 62 مليون مواطن. 

سلع
التموين 

وأكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن البرنامج الوطني لتحقيق استقرار أسعار السلع يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية من خلال تعاون بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر.

وقال أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن البرنامج يشمل إطلاق العلامة التجارية الموحدة "كاري أون" لتجميع المنافذ التابعة للجهات المشاركة، وتطوير منافذ "جمعيتي" والبدالين التموينيين، إلى جانب تطبيق مبادرة "سعر موحد" داخل أكثر من 3000 منفذ لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

التوسع في المخازن الاستراتيجية

سلع
التموين 

وتابع أن الخطة تتضمن إنشاء أسواق دائمة في جميع المحافظات بتمويل قدره مليار جنيه، وتوحيد إدارة المنافذ المتنقلة، فضلًا عن التوسع في المخازن الاستراتيجية، بما يُسهم في زيادة المعروض، وخفض تكاليف التداول، وتحقيق استقرار الأسعار.

التموين
التموين 

وأوضح أن الدولة نجحت في تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لفترات ممتدة، بالتوازي مع خطة شاملة لتطوير منافذ التوزيع على مستوى الجمهورية، بما يضمن وصول السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.

وقال أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تم الاتفاق على 10 نقاط رئيسية، أولًا تكوين احتياطي استراتيجي آمن، إحنا المتوسط العام للاحتياطي الاستراتيجي 6 أشهر، وفيه سلع 8 أشهر، وفيه سلع 12 شهر، ودائمًا وزارة التموين مع جهاز مستقبل مصر مستمرين في كده".

وأضاف: "الاحتياطي الاستراتيجي يلزمه مجموعة منافذ، ووزارة التموين لديها 40 ألف منفذ لتوزيع السلع، إحنا بنتكلم عن مجموعة كاري أون من حيث الشكل والتطوير عشان المواطن، وهذا يضاهي القطاع الخاص".

وتابع: "وزير التموين أطلق بأن يتم تحويل بقالين التموين والجمعيات الاستهلاكية لـ كاري أون في الشكل والمضمون والمنتج، وهذه منتجات تابعة لوزارة التموين مثل منتجات “قها”، ولدينا 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وسيتم إحياء العلامات التجارية الشهيرة، وستكون متاحة في المشروع القومي كاري أون".

الدعم النقدي

وأوضح أن وزير التموين شرح منظومة الدعم النقدي في جلسات مجلس النواب، وسيتم الإعلان مستقبلا عن مؤتمر صحفي موسع للإعلان عن تفاصيل برنامج الدعم النقدي.

وتابع مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن إيقاف البطاقات التموينية لعدد 800 ألف.. ويستفيد 62 مليون مواطن من التموين.. 175 مليار جنيه تم اعتمادها لموازنة التموين".

وأكمل متحدث التموين عبر قناة صدى البلد، أن تم دفع المستحقات للمزارعين بأعلى سعر تعقدي وتم حصد 5 مليون طن قمح وهذا الهدف الذي كنا نعمل عليه.

وأضاف: لدينا رقابة على كل الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار، وأن جزء كبير من تكلفة السلع مرتبط بعملية النقل والتداول، والمخازن الاستراتيجية تساهم في تقليل التكلفة.

كاري أون

 

وأشار، إلى أن الأسعار ستكون موحدة في كاري أون على مستوى الجمهورية.

التموين منظومة التموين الأمن الغذائي وزارة التموين السلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

سعر الذهب

سعر الذهب الآن .. اخر تحديث لأعيرة 24 و21 و18

امام عاشور

تفاصيل هامة بشأن عرض الأهلي لتمديد عقد إمام عاشور

ترشيحاتنا

الطيران الإسرائيلي يواصل غاراته وتحليقه المكثف في الأجواء اللبنانية

الطيران الإسرائيلي يواصل غاراته وتحليقه المكثف في الأجواء اللبنانية

اليونان: رفع درجة التأهب لمواجهة مخاطر اندلاع حرائق الغابات

اليونان: رفع درجة التأهب لمواجهة مخاطر اندلاع حرائق الغابات

بوتين يضع منطقة آسيا والمحيط الهادئ على رأس أولويات السياسة الخارجية الروسية

بوتين يضع منطقة آسيا والمحيط الهادئ على رأس أولويات السياسة الخارجية الروسية

بالصور

على البحر.. بشرى تستعرض رشاقتها

بشرى
بشرى
بشرى

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

فيديو

شريف إكرامي

قرار عاجل من شريف إكرامي بشأن مستقبله داخل المستطيل الأخضر.. ماذا حدث؟

لافتة الارجنتين

لافتة واحدة تُشعل الجدل.. ماذا فعل لاعبو الأرجنتين بعد التأهل للنهائي؟

ميسي

سر ظهور ميسي مع لامين يامال قبل 19 عاما .. ونهائي المونديال يجمعهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد