62 مليون شخص .. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين| تفاصيل

تشهد منظومة التموين خلال الفترة الأخيرة تطورًا مستمرًا ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة للمواطنين.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطط لتطوير منافذ التوزيع، وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، والتوسع في إنشاء المخازن والأسواق الحديثة، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق والحد من تقلبات الأسعار.

التموين

وتعمل الوزارة على تحديث منظومة الدعم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار رؤية تستهدف رفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتعزيز وصول السلع إلى مختلف المحافظات والتي تصل لـ 62 مليون مواطن.

التموين

وأكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن البرنامج الوطني لتحقيق استقرار أسعار السلع يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية من خلال تعاون بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر.

وقال أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن البرنامج يشمل إطلاق العلامة التجارية الموحدة "كاري أون" لتجميع المنافذ التابعة للجهات المشاركة، وتطوير منافذ "جمعيتي" والبدالين التموينيين، إلى جانب تطبيق مبادرة "سعر موحد" داخل أكثر من 3000 منفذ لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

التوسع في المخازن الاستراتيجية

التموين

وتابع أن الخطة تتضمن إنشاء أسواق دائمة في جميع المحافظات بتمويل قدره مليار جنيه، وتوحيد إدارة المنافذ المتنقلة، فضلًا عن التوسع في المخازن الاستراتيجية، بما يُسهم في زيادة المعروض، وخفض تكاليف التداول، وتحقيق استقرار الأسعار.

التموين

وأوضح أن الدولة نجحت في تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لفترات ممتدة، بالتوازي مع خطة شاملة لتطوير منافذ التوزيع على مستوى الجمهورية، بما يضمن وصول السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.

وقال أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تم الاتفاق على 10 نقاط رئيسية، أولًا تكوين احتياطي استراتيجي آمن، إحنا المتوسط العام للاحتياطي الاستراتيجي 6 أشهر، وفيه سلع 8 أشهر، وفيه سلع 12 شهر، ودائمًا وزارة التموين مع جهاز مستقبل مصر مستمرين في كده".

وأضاف: "الاحتياطي الاستراتيجي يلزمه مجموعة منافذ، ووزارة التموين لديها 40 ألف منفذ لتوزيع السلع، إحنا بنتكلم عن مجموعة كاري أون من حيث الشكل والتطوير عشان المواطن، وهذا يضاهي القطاع الخاص".

وتابع: "وزير التموين أطلق بأن يتم تحويل بقالين التموين والجمعيات الاستهلاكية لـ كاري أون في الشكل والمضمون والمنتج، وهذه منتجات تابعة لوزارة التموين مثل منتجات “قها”، ولدينا 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وسيتم إحياء العلامات التجارية الشهيرة، وستكون متاحة في المشروع القومي كاري أون".

الدعم النقدي

وأوضح أن وزير التموين شرح منظومة الدعم النقدي في جلسات مجلس النواب، وسيتم الإعلان مستقبلا عن مؤتمر صحفي موسع للإعلان عن تفاصيل برنامج الدعم النقدي.

وتابع مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن إيقاف البطاقات التموينية لعدد 800 ألف.. ويستفيد 62 مليون مواطن من التموين.. 175 مليار جنيه تم اعتمادها لموازنة التموين".

وأكمل متحدث التموين عبر قناة صدى البلد، أن تم دفع المستحقات للمزارعين بأعلى سعر تعقدي وتم حصد 5 مليون طن قمح وهذا الهدف الذي كنا نعمل عليه.

وأضاف: لدينا رقابة على كل الأسواق لمنع التلاعب في الأسعار، وأن جزء كبير من تكلفة السلع مرتبط بعملية النقل والتداول، والمخازن الاستراتيجية تساهم في تقليل التكلفة.

كاري أون

وأشار، إلى أن الأسعار ستكون موحدة في كاري أون على مستوى الجمهورية.