التموين تكشف تفاصيل تظلمات المحذوفين من الدعم.. 4700 طلب خلال شهر وإجراءات مجانية لاستعادة الاستحقاق

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن وزارة التموين بدأت منذ منتصف شهر يونيو الماضي في استقبال تظلمات المواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم، في إطار إتاحة الفرصة لمن يثبت استحقاقه لإعادة النظر في موقفه.

معرفة سبب إيقاف بطاقة التموين

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن الوزارة تلقت نحو 4700 تظلم خلال شهر واحد، مشيراً إلى أن المواطنين يمكنهم معرفة سبب إيقاف بطاقة التموين أولاً، ثم تحديث بياناتهم عبر منصة مصر الرقمية، قبل التوجه إلى مكتب التموين التابع لهم مصحوبين بالمستندات التي تثبت أحقيتهم في الحصول على الدعم.

وأضاف أن تقديم التظلمات داخل مكاتب التموين يتم بالمجان دون سداد أي رسوم، لافتاً إلى أن المواطن قد يتحمل فقط تكلفة استخراج بعض المستندات المطلوبة من الجهات المختصة، مثل إدارة المرور أو السجل التجاري، بحسب طبيعة كل حالة.