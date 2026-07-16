التموين توضح خطوات التظلم بعد استبعاد بطاقات الدعم.. وتحديث البيانات أولا

كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، آلية التظلم للمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم، مؤكدًا أن الوزارة تتيح فرصة مراجعة الموقف لمن يرى أنه مستحق للدعم.

صحة البيانات المسجلة

وقال كمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم إن أول خطوة يجب على المواطن القيام بها هي تحديث بياناته عبر منصة مصر الرقمية، للتأكد من صحة البيانات المسجلة، قبل التوجه إلى مكتب التموين التابع له لتقديم طلب التظلم وفحص حالته.

وأشار إلى أن الوزارة تراجع جميع طلبات التظلم وفقًا للضوابط والمعايير المحددة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مؤكدًا أن الهدف من تنقية البطاقات ليس تقليل أعداد المستفيدين، وإنما تحقيق العدالة في توزيع الدعم.

عدد المستفيدين من دعم الخبز

وأضاف أن عدد المستفيدين من دعم الخبز يبلغ نحو 66 مليون مواطن، بينما يستفيد من منظومة السلع التموينية 61 مليون مواطن، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.