تنفيذًا لقرار النيابة.. تموين أسيوط يعدم 425 كيلو أسماك فاسدة

أعدمت مديرية التموين بأسيوط، اليوم الخميس، 425 كيلو جرامًا من الأسماك الفاسدة سبق ضبطها خلال حملات رقابية، وذلك تنفيذًا لقرار صادر من النيابة العامة، في إطار جهود حماية صحة المواطنين والتصدي لتداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.



وجاءت عملية الإعدام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف أنحاء المحافظة، وبمتابعة الدكتور عنتر سعيد وكيل مديرية التموين بأسيوط.



وأكدت مديرية التموين استمرار حملاتها الرقابية لضبط السلع غير المطابقة للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة.

وناشدت المديرية المواطنين بضرورة توخي الحذر عند شراء السلع الغذائية، خاصة اللحوم والدواجن والأسماك والمجمدات، والتعامل مع منافذ بيع موثوقة، حفاظًا على سلامتهم.



وشددت مديرية التموين بأسيوط على أنها ستواصل التصدي بكل حزم لمحاولات تداول الأغذية الفاسدة، مؤكدة أنها تقف حائط صد أمام المخالفين وكل من يسعى للإضرار بصحة المواطنين.