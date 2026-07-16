محافظ أسيوط يتفقد الجمعية الزراعية بقرية بني فيز ويتابع انتظام صرف الأسمدة للمزارعين

تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط الجمعية التعاونية الزراعية بقرية بني فيز التابعة لمركز صدفا، للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، ومتابعة توافر الأسمدة الزراعية وانتظام صرفها للمستحقين، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة منظومة العمل بالجمعيات الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم القطاع الزراعي وتعزيز مقومات الأمن الغذائي.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، وشريف وصفي فتحي رئيس مركز ومدينة صدفا، والمهندس إيهاب العوايضي مدير إدارة التعاون الزراعي، والمهندس رضا محمود عوض مدير الإدارة الزراعية بصدفا، والمهندس إيهاب رمسيس مدير المكتب الفني والحوكمة بمديرية الزراعة، ونادية حامد محمد رئيس الوحدة الزراعية بناحية بني فيز.

وتابع محافظ أسيوط سير العمل داخل الجمعية، واطلع على موقف أرصدة الأسمدة بالمخازن، والتي تضم أكثر من 3000 جوال من سماد اليوريا (46%)، كما راجع آليات صرف المقررات السمادية للمزارعين من خلال منظومة كارت الفلاح والدفع الإلكتروني، للتأكد من انتظام إجراءات الصرف ووصول الدعم إلى مستحقيه وفق الضوابط المقررة.

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المزارعين واستمع إلى آرائهم بشأن الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على إزالة أي معوقات قد تواجههم، بما يضمن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي في مواعيدها، ويسهم في دعم العملية الإنتاجية وتحقيق أفضل عائد للمزارعين.

ووجه اللواء محمد علوان بضرورة استمرار تحديث بيانات الحيازات الزراعية، والالتزام الكامل بالمنظومة الإلكترونية في صرف الأسمدة، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية داخل الجمعيات الزراعية، بما يحقق الشفافية ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، إلى جانب تعزيز جهود الإرشاد الزراعي ونشر الممارسات الزراعية الحديثة، والحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لكافة أشكال التعدي عليها.