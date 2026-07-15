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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط في زيارة مفاجئة لمستشفى الإيمان العام.. فتح شباك تذاكر إضافي

محافظ أسيوط في زيارة مفاجئة لمستشفى الإيمان العام
محافظ أسيوط في زيارة مفاجئة لمستشفى الإيمان العام
إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، خلال زيارة مفاجئة، مستشفى الإيمان العام بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين، مؤكدًا أن الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات يأتي في مقدمة أولويات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالقطاع الصحي وتوفير خدمات طبية لائقة تلبي احتياجات المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور أدهم طلعت مدير مستشفى الإيمان العام، والدكتور محمود سيد نائب رئيس المستشفى، حيث تفقد المحافظ العيادات الخارجية، وقسم الاستقبال، ومكاتب نفقة الدولة والخزينة، ومكتب حجز التذاكر، واطلع على آليات استقبال المرضى وسير العمل داخل الأقسام المختلفة، كما راجع سجلات قيد الحالات المترددة للوقوف على معدلات تقديم الخدمة وسرعة إنجاز الإجراءات.

ووجه محافظ أسيوط بسرعة استحداث شباك إضافي لحجز التذاكر، بما يسهم في تنظيم حركة المترددين، وتيسير إجراءات الحصول على الخدمة، وتقليل فترات الانتظار، إلى جانب حسن تنظيم أماكن تقديم الخدمة بما يحقق راحة المواطنين.

كما شدد على ضرورة حسن استقبال المرضى والمترددين، والتعامل معهم بكل احترام وتقدير، والالتزام بتواجد الأطقم الطبية والإدارية خلال فترات العمل، وسرعة الاستجابة لاحتياجات المرضى، مؤكدًا أن جودة الخدمات الصحية لا تقتصر على تقديم العلاج فقط، وإنما تشمل أيضًا سرعة إنجاز الإجراءات وحسن معاملة المواطنين.

وخلال جولته، حرص المحافظ على التحاور مع عدد من المرضى والمرافقين، والاستماع إلى آرائهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة، موجهًا بسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على جودة الأداء، بما يضمن تقديم خدمة صحية تليق بأهالي المحافظة.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار تنفيذ الزيارات والجولات الميدانية المفاجئة على المستشفيات والمنشآت الصحية بمختلف مراكز المحافظة، لمتابعة انتظام العمل، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، ودعم جهود تطوير المنظومة الصحية، بما يحقق أفضل رعاية صحية للمواطنين.

أسيوط مستشفى الإيمان العام حي غرب مدينة أسيوط الخدمات الطبية المنظومة الصحية القطاع الصحي

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