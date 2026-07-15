قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انطلاق القافلة 235 إلى غزة.. كواليس أضخم تحرك إنساني للهلال الأحمر المصري
وفاء الدراويش يتجدد.. عصام عبد العال ونجوم الإسماعيلي يكرمون سعفان الصغير
محاولة سطو على منزل لامين يامال في برشلونة
طلب إحاطة بشأن استبعاد 850 ألف مواطن من الدعم التمويني
هل يفعلها الإنجليز؟.. المصريون يترقبون مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال
تبدأ 1 أغسطس.. تفاصيل بدء اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية
عيار 18 النهارده بـ5022 جنيها.. مفاجأة للمواطنين بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة
أمهات مصر: معظم امتحانات الثانوية العامة 2026 فوق مستوى الطالب المتوسط
وزير الزراعة: إنتاج مصر من اللحوم الحمراء يبلغ 600 ألف طن وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان
الكهرباء توقع عقد إنشاء خط نقل جهد 500 ك.ف لتفريغ قدرات طاقة الرياح بخليج السويس
5 فئات يحق لها صرف «تكافل».. و4 مخالفات توقف الدعم نهائيًا| تفاصيل
اعترافات صانعة محتوى متهمة بنشر فيديوهات خادشة بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

5 فئات يحق لها صرف «تكافل».. و4 مخالفات توقف الدعم نهائيًا| تفاصيل

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
عبد الرحمن سرحان

حدد قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 الفئات التي يحق لها الحصول على الدعم النقدي المشروط «تكافل»، كما وضع عددًا من الشروط لاستمرار صرف الدعم بشكل كامل ودوري، وحدد عقوبات تدريجية حال عدم التزام الأسرة المستفيدة بهذه الشروط، تصل إلى وقف الدعم نهائيًا.

من يحق له الحصول على دعم تكافل؟

نصت المادة 7 من قانون الضمان الاجتماعي على صرف الدعم النقدي المشروط «تكافل» لعدد من الفئات، تشمل الأسرة المعالة، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وأسرة المجند، والأسرة مهجورة العائل، إلى جانب الأسرة الفقيرة من غير الأسر الواردة ضمن الفئات السابقة.

شروط استمرار صرف دعم تكافل

ووفقًا للمادة 8 من القانون، يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على دعم «تكافل» بشكل كامل ودوري، الالتزام بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال الأقل من 6 سنوات.

وتشمل هذه البرامج متابعة نمو الأطفال والالتزام بجميع التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك وفقًا لبرامج الرعاية الصحية والضوابط المنظمة.

كما ألزم القانون الأسر المستفيدة بأن يكون الأبناء في الفئة العمرية من 6 إلى 18 عامًا مقيدين بالمدارس، بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.

وبالنسبة للأبناء من 18 إلى 26 عامًا، اشترط القانون قيدهم بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي، مع انتظام النجاح في كل عام دراسي.

وأجاز القانون الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة، حال وجود ظروف قهرية يقدرها الوزير المختص، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

خصم 30% من دعم تكافل عند المخالفة الأولى

وحددت المادة 9 من القانون إجراءات التعامل مع عدم التزام الأسرة بالشروط، وذلك بعد التنبيه عليها بالطرق القانونية المقررة.

وفي حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، يتم خصم 30% من قيمة دعم «تكافل»، مع جواز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها بالشروط.

المخالفة الثانية.. خصم 60% من الدعم

أما في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، فيتم خصم 60% من قيمة الدعم النقدي المشروط، ويجوز رد 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

وفي المخالفة الثالثة، ترتفع نسبة الخصم إلى 90% من قيمة دعم «تكافل»، مع جواز رد 30% فقط من المبلغ المخصوم للأسرة بعد الالتزام.

متى يتم وقف دعم تكافل نهائيًا؟

نص القانون على وقف الدعم النقدي المشروط «تكافل» نهائيًا عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة.

ومع ذلك، أجاز إعادة دراسة حالة الأسرة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ وقف الدعم، بناءً على طلب تقدمه الأسرة المستفيدة، ووفقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون.

60 يومًا للتظلم من وقف الدعم

ومنح قانون الضمان الاجتماعي الأسرة المستفيدة الحق في التظلم أمام المديرية المختصة من قرار وقف الدعم، خلال 60 يومًا من تاريخ إعلانها بالقرار.

ويتم النظر في رفع قرار الإيقاف إذا كان لذلك مقتضٍ، أو رفض التظلم، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

كما ألزم القانون الجهة الإدارية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للعمل على إزالة أسباب عدم التزام الأسرة، وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي.

قانون الضمان الاجتماعي تكافل الدعم النقدي الدعم النقدي المشروط قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

مشغولات ذهبية

بفعل بيانات أمريكية .. ماذا حدث في أسعار الذهب بمصر؟

غرق سفينة

مشاهد صادمة من مضيق هرمز .. غرق سفينة بعد تصادم وإنقاذ 23 من أفراد الطاقم

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

محمد هاني و تريزيجية

محمد هاني يُودّع تريزيجيه برسالة مؤثرة بعد رحيله عن الأهلي .. ماذا قال؟

زيزو

والد زيزو يحسم الجدل: لا إعارة ولا تخفيض عقده مع الأهلي

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

بابلو فرانكو

بابلو فرانكو يقترب من تدريب الزمالك بعد إنجاز الدوري المغربي

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

أسباب توقف العمل بقصر ثقافة دمياط الجديدة

أبو ليمون يوجّه بإنهاء الترتيبات لبدء المراحل التالية ويشدد على وضع جداول زمنية مضغوطة لتلبية احتياجات المواطنين

محافظ بورسعيد: الفترة القادمة تشهد 34 مشروعاً جديداً لتطوير الطرق والمناطق السكنية بمختلف الأحياء

قاعة مؤتمرات محكمة الاستئناف بالإسكندرية

وزير العدل يفتتح قاعة المؤتمرات بمحكمة استئناف الإسكندرية

بالصور

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟.. التوقيت الصحيح يغير الطعم والقوام

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟

إطلالة كاجوال.. نسرين آمين تستعرض رشاقتها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟

عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟
عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟
عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟

مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة

مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة
مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة
مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة

فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد