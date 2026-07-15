5 فئات يحق لها صرف «تكافل».. و4 مخالفات توقف الدعم نهائيًا| تفاصيل

حدد قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 الفئات التي يحق لها الحصول على الدعم النقدي المشروط «تكافل»، كما وضع عددًا من الشروط لاستمرار صرف الدعم بشكل كامل ودوري، وحدد عقوبات تدريجية حال عدم التزام الأسرة المستفيدة بهذه الشروط، تصل إلى وقف الدعم نهائيًا.

من يحق له الحصول على دعم تكافل؟

نصت المادة 7 من قانون الضمان الاجتماعي على صرف الدعم النقدي المشروط «تكافل» لعدد من الفئات، تشمل الأسرة المعالة، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وأسرة المجند، والأسرة مهجورة العائل، إلى جانب الأسرة الفقيرة من غير الأسر الواردة ضمن الفئات السابقة.

شروط استمرار صرف دعم تكافل

ووفقًا للمادة 8 من القانون، يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على دعم «تكافل» بشكل كامل ودوري، الالتزام بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال الأقل من 6 سنوات.

وتشمل هذه البرامج متابعة نمو الأطفال والالتزام بجميع التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك وفقًا لبرامج الرعاية الصحية والضوابط المنظمة.

كما ألزم القانون الأسر المستفيدة بأن يكون الأبناء في الفئة العمرية من 6 إلى 18 عامًا مقيدين بالمدارس، بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.

وبالنسبة للأبناء من 18 إلى 26 عامًا، اشترط القانون قيدهم بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي، مع انتظام النجاح في كل عام دراسي.

وأجاز القانون الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة، حال وجود ظروف قهرية يقدرها الوزير المختص، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

خصم 30% من دعم تكافل عند المخالفة الأولى

وحددت المادة 9 من القانون إجراءات التعامل مع عدم التزام الأسرة بالشروط، وذلك بعد التنبيه عليها بالطرق القانونية المقررة.

وفي حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، يتم خصم 30% من قيمة دعم «تكافل»، مع جواز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها بالشروط.

المخالفة الثانية.. خصم 60% من الدعم

أما في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، فيتم خصم 60% من قيمة الدعم النقدي المشروط، ويجوز رد 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

وفي المخالفة الثالثة، ترتفع نسبة الخصم إلى 90% من قيمة دعم «تكافل»، مع جواز رد 30% فقط من المبلغ المخصوم للأسرة بعد الالتزام.

متى يتم وقف دعم تكافل نهائيًا؟

نص القانون على وقف الدعم النقدي المشروط «تكافل» نهائيًا عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة.

ومع ذلك، أجاز إعادة دراسة حالة الأسرة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ وقف الدعم، بناءً على طلب تقدمه الأسرة المستفيدة، ووفقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية للقانون.

60 يومًا للتظلم من وقف الدعم

ومنح قانون الضمان الاجتماعي الأسرة المستفيدة الحق في التظلم أمام المديرية المختصة من قرار وقف الدعم، خلال 60 يومًا من تاريخ إعلانها بالقرار.

ويتم النظر في رفع قرار الإيقاف إذا كان لذلك مقتضٍ، أو رفض التظلم، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

كما ألزم القانون الجهة الإدارية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للعمل على إزالة أسباب عدم التزام الأسرة، وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي.