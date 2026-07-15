توخيل: لا يوجد كلمات لوصف أداء ميسي مع الأرجنتين

كشف توماس توخيل المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن موقف من مواجهة ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026.

وقال توخيل في تصريحات صحفية: من أنا حتى أتحدث عنه؟ لا توجد كلمات لـ وصفه، أو حجم المسؤولية، أو الجودة التي يُظهرها مرة أخرى في هذه البطولة.

وواصل: إنه القائد، واللاعب الأهم في أي فريق يلعب له، وبالتأكيد في هذا المنتخب الأرجنتيني.

وأردف: قدرة ميسي على قيادة الفريق مثيرة للإعجاب حقًا، لا أجد الكلمات المناسبة لوصفه، هو ببساطة قائد ولاعب لا غنى عنه في أي فريق يلعب له.

وأوضح أن ميسي قاتل صامت يمكنه إنهاء المباراة وهو يمشي وكنتب أفكر في كيفية إيقافه هل أخصص لاعبا لمراقبته ؟ اللعب ضد ميسي تجربة فريدة جدا إذا أغلق المساحات فإنه يجد المساحات ببساطة هذه طبيعته.

موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب أتلانتا الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين منتخبي إنجلترا والأرجنتين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله كل منتخب لحجز مقعده في المباراة النهائية.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر قناة beIN Sports MAX 1، الناقل الحصري لمنافسات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.