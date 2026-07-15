محمد عبدالواحد يكشف «خبث» ميسي أمام مصر.. وهذا ما فعله قائد الأرجنتين في مباراة كأس العالم

كشف محمد عبدالواحد، مدرب منتخب مصر المساعد، ما فعله ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين، خلال مواجهة منتخبنا الوطني، واصفًا إياه بـ«الخبث».

وودع منتخب مصر منافسات كأس العالم من دور الـ16 على يد الأرجنتين، بعدما حول الأخير تأخره من هدفين لـ ثلاثية

وقال محمد عبدالواحد في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "اللي عمله ميسي؟ مش عايز أقول ذكاء بس فيه خبث يعني".

وأضاف: "ميسي جاي يستفز مش يعمل مشكلة بس يدخلك مشكلة، لكن الخناقة اللي حصلت والخناقة بتاعت كابتن سعفان الصغير مكانتش مع ميسي كانت مع لاعب في خط الوسط".

وبشأن حكم اللقاء، قال عبدالواحد: "أنا مش بحب أخد الموضوع كله في تحكيم، مش بقول الحكم خسرنا لكنه كان متربص ومداناش حقنا القانوني، الأجوال جت في أوقات متأخرة، الناس فاهمة إنك لو بتلعب بـ 5 مش هييجي فيك جول، لكن الدفاع مع فريق زي الأرجنتين مش محتاج أطوال محتاج تمركزات واللاعيبة التركيز بتاعها يعلى".