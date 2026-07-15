هشام حنفي: زيزو مستمر مع الأهلي.. وإعلان مشاركة الأحمر في دوري أبطال أفريقيا الجمعة

أكد هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، أن أحمد سيد «زيزو» يعد من العناصر الأساسية والمؤثرة في صفوف الأهلي، مشددًا على أن إدارة القلعة الحمراء لا ترغب في رحيله ولا توجد أي نية لتخفيض قيمة عقده، في ظل الحاجة إلى جهوده خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حنفي، خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، أن الأهلي سيشارك في النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا، موضحًا أن الإعلان الرسمي عن الأمر سيكون خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» المقرر عقده يوم الجمعة المقبل.

كما وصف حنفي ، تدريب حمزة عبد الكريم مع فريق برشلونة بأنه خطوة مهمة في مسيرته، متوقعًا استمراره مع النادي الإسباني.

كما انتقد أداء لجنة الحكام في عهد أوسكار، مؤكدًا أنها لم تشهد أي تطوير، واصفًا قرار رحيله بالطبيعي، ومشيرًا إلى أن جمال الغندور هو الأنسب لتولي المهمة خلال المرحلة المقبلة، كما هاجم الحكم محمود وفا، معتبرًا أنه تسبب في ضياع الدوري على الأهلي الموسم الماضي، وأنه لا يجب إسناد أي مباريات للفريق له مجددًا.