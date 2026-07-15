إيران: سنرد على عدوان الجيش الأمريكي على إيرانشهر

أعلنت القوات البرية للجيش الإيراني، عقب هجوم الجيش الأمريكي على ثكنة "بمبور" في إيرانشهر، واستشهاد 7 من منتسبيها من الضباط والجنود، أنها سترد في الوقت المناسب رداً حاسماً على هذه الجريمة.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بأن الجيش الأمريكي استهدف فجر اليوم، بإطلاق 13 صاروخاً، المهجع ومكان إقامة إحدى ثكنات القوات البرية للجيش الإيراني في بمبور.

وبحسب هذا التقرير، استهدفت القوات الامريكية، المهجع، والاستراحة، ومواقع الحراسة في الثكنة.

و أضافت “مهر” أنه رغم اتساع الهجوم وشدة إصابات الصواريخ، التي نُفذت بقصد إحداث أكبر عدد من الخسائر البشرية، فقد تم، بسبب مراعاة مبادئ الدفاع السلبي والتدابير المتخذة، منع زيادة الخسائر.

وخلال هذا الهجوم الذي شنّه الجيش الأمريكي، استشهد 7 من منتسبي لواء 388 في إيرانشهر، من الضباط والجنود، وأصيب عدد آخر، وهم يتلقون العلاج.

وأدانت العلاقات العامة للقوات البرية للجيش الإيراني الهجوم الذي شنّته القوات الامريكية على مهاجع الضباط والجنود، وقدمت التعازي والتهاني لعائلات الشهداء، ورفاقهم في السلاح، وللشعب الإيراني باستشهادهم، وأكدت، في معرض تأكيدها على استمرار الأمن المستدام في حدود إيران الإسلامية، أن "الانتقام لدماء شهداء هذه الجريمة هو أمر حتمي وقريب، وسيرد جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بعون الله وتعاون سائر القوات المسلحة، رداً حاسماً على هذا الإجراء العدواني للعدو الأمريكي".