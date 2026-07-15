مشاهد صادمة من مضيق هرمز .. غرق سفينة بعد تصادم وإنقاذ 23 من أفراد الطاقم

نشرت وكالة فارس الإيرانية مشاهد قالت إنها توثق غرق سفينة إثر حادث تصادم في مضيق هرمز شمال جزيرة قشم، مشيرة إلى أن القوات الإيرانية تمكنت من إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 23 شخصًا، ونقلتهم بسلام إلى الجزيرة.

وأمس الثلاثاء، تعرّضت ناقلة نفط لهجوم صاروخي أثناء عبورها قرب الساحل الشرقي لسلطنة عُمان، وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كيه إم تي أو" اليوم.

وقالت الهيئة إنها تلقّت "بلاغا عن حادثة وقعت على بُعد 13 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة ليما في سلطنة عُمان، مشيرة إلى أن الحادثة وقعت أثناء خروج الناقلة من مضيق هرمز عبر الطريق الجنوبي.