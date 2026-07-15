غموض يُحيط بلقاء ترامب ونتنياهو.. وتقارير تتحدّث عن زيارة مُرتقبة إلى واشنطن

أفاد مسؤول أمريكي بأنه لم يتم تحديد موعد لاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط تقارير إعلامية عبرية تفيد بأن الأخير يخطط لزيارة واشنطن مطلع الأسبوع المقبل، وفقا لما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

والأسبوع الماضي، أجرى الرئيس ترامب، اتصالا هاتفيا، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وأطلعه على آخر مستجدات العمليات العسكرية الأمريكية في الخليج العربي، وفقا للبيان الصادر عن مكتب نتنياهو.

وذكر البيان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي اتفقا على مواصلة التنسيق على جبهات مختلفة.

وأضاف البيان أن نتنياهو شدد لترامب على ضرورة الحفاظ على المناطق الأمنية في لبنان.