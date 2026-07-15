الظلام يضرب شرق الجزائر.. انقطاع الكهرباء بسبب عُطل مفاجئ بولاية بسكرة

شهدت الجزائر انقطاع كامل للتيار الكهربائي في شرق البلاد بسبب عطل مفاجئ في المنشأة الكهربائية في مدينة سيدي عقبة الواقعة بولاية بسكرة.

وأوضح مدير الإعلام والاتصال بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة الجزائرية خليل هدنة، أن انقطاع الشبكة الكهربائية يعود إلى عطل مس المنشأة الكهربائية في سيدي عقبة ببسكرة، حيث وقع تذبذبًا جزئيًّا في الشبكة الكهربائية على مستوى الولايات الشرقية، وفقا لما أفادت به قناة النهار الجزائرية.

وأضاف هدنة أن "التقنيون يشتغلون على إعادة الكهرباء بالولايات الساحلية الشرقية" مضيفا "نشهد الان عودة جزئية للكهرباء بعدد من الولايات الشرقية بما فيها بسكرة".

وطمأن المواطنين الجزائريين بأن إعادة التيار الكهربائي يتم تدريجيا وفي غضون ساعة على الأكثر مؤكدا أن هذه حالة استثنائية وليست بأزمة.