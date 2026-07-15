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وزارة العمل تتيح رابط التقديم لـ3000 وظيفة بمحطة الضبعة بمرتبات تبدأ من 15 ألف جنيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة العمل تتيح رابط التقديم لـ3000 وظيفة بمحطة الضبعة بمرتبات تبدأ من 15 ألف جنيه

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة العمل، وجود فرص عمل متاحة بمحطة الضبعة النووية، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير فرص عمل لائقة للشباب، ودعم مشاركة العمالة المصرية في المشروعات القومية الكبرى، وبالتعاون مع شركة حسن علام للإنشاءات.

وقالت الوزارة في بيان، إن الفرص المتاحة تشمل 1000 فرصة لحدادين مسلح، و500 فرصة لنجارين مسلح، و500 فرصة لشدادين معدنية، و500 فرصة لمساعدي حداد، و300 فرصة لمساعدي نجار، و200 فرصة لعمال عاديين.

التقديم بدأ أمس ويستمر لمدة 4 أيام

وأوضحت أن التقديم يبدأ اليوم ويستمر لمدة 4 أيام، والرواتب تبدأ من 15 ألف جنيه للمهن الفنية، مع توفير حزمة متكاملة من المزايا للعاملين، تتضمن حوافز إنتاج مجزية، و3 وجبات يوميًا، ووسائل انتقال داخلية من وإلى موقع العمل، إلى جانب توفير سكن مناسب، بما يوفر بيئة عمل مستقرة ومحفزة.


وأكدت الاستمرار في التعاون مع شركات القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية لتوفير المزيد من فرص التشغيل للشباب، تنفيذًا لخطة الدولة لخفض معدلات البطالة، وإمداد المشروعات القومية بالعمالة الفنية المدربة والماهرة، بما يسهم في دعم جهود التنمية وزيادة الاعتماد على الكفاءات المصرية في تنفيذ المشروعات القومية.

ودعت الوزارة، الشباب الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص، إلى سرعة التقديم من خلال الرابط: https://forms.gle/dVz9FULcM6HGm7HB7
 

وزارة العمل فرص عمل محطة الضبعة النووية المشروعات القومية 1000 فرصة الرواتب القطاع الخاص

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