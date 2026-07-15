غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

أثار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتعيين الحكم الأمريكي من أصول مغربية، إسماعيل الفاتح، لإدارة مواجهة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026، موجة واسعة من الجدل، خاصة في وسائل الإعلام الإنجليزية، التي اعتبرت أن الاختيار قد يمنح المنتخب الأرجنتيني أفضلية معنوية قبل المواجهة المرتقبة.

وهاجمت عدة صحف بريطانية قرار "فيفا"، إذ وصفت صحيفة ديلي ميل إسماعيل الفاتح بأنه "الحكم المفضل لليونيل ميسي"، بينما أشارت صحيفة ذا أثلتيك إلى أن قائد المنتخب الأرجنتيني لم يتعرض لأي خسارة في المباريات التي أدارها الحكم الأمريكي، سواء مع منتخب بلاده أو مع إنتر ميامي.

أما صحيفة ذا صن، فأكدت أن تعيين الفاتح أثار حالة من الغضب بين جماهير إنجلترا قبل ساعات من المباراة.

ورغم هذه الانتقادات، جاء اختيار إسماعيل الفاتح بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال البطولة، إذ نال ثقة لجنة الحكام في "فيفا" عقب إدارته عددًا من المباريات المهمة، ليُكلف بقيادة واحدة من أقوى مواجهات كأس العالم.

من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

يُعد إسماعيل الفاتح من أبرز الحكام في الولايات المتحدة، إذ وُلد في مدينة الدار البيضاء المغربية عام 1982، قبل أن ينتقل مع أسرته إلى الولايات المتحدة ويحصل لاحقًا على الجنسية الأمريكية.

وانضم إلى قائمة الحكام الدوليين التابعة لـ"فيفا" عام 2016، كما شارك في إدارة مباريات كأس العالم 2022، وكان الحكم الرابع في المباراة النهائية التاريخية بين الأرجنتين وفرنسا.

ورغم أن إدارة مباراة نصف النهائي تُعد واحدة من أبرز محطات مسيرته، فإنها في الوقت نفسه تقلص فرصه في إدارة المباراة النهائية، إذ اعتاد "فيفا" عدم إسناد مباراتي نصف النهائي والنهائي إلى الحكم نفسه، وهو ما يفتح الباب أمام أسماء أخرى لقيادة المشهد الختامي للمونديال.

وتقام مواجهة الأرجنتين وإنجلترا مساء اليوم الأربعاء على ملعب أتلانتا، في لقاء يُنتظر أن يشهد منافسة قوية داخل الملعب، بينما لا تزال هوية الحكم تثير الكثير من الجدل خارجه.