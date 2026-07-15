بإطلالة لامعة وخلابة .. فرح شعبان تخطف الأنظار بفستان مُرصّع بالكريستال | شاهد

لفتت الإعلامية وملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان الأنظار بأحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث شاركت جمهورها مجموعة من الصور بإطلالة مسائية أنيقة، نالت إعجاب متابعيها وتفاعلوا معها بشكل واسع.

تفاصيل إطلالة فرح شعبان

وتألقت فرح شعبان بفستان طويل باللون الرمادي المائل إلى الفضي، جاء بتصميم فاخر مرصع بالكامل بالتطريزات اللامعة والكريستالات، ما أضفى على الإطلالة لمسة من الفخامة والرقي.

وجاء الفستان بتصميم هالتر (Halter Neck) مفتوح عند الكتفين، مع قصة مجسمة أبرزت رشاقتها، بينما تميز بتفاصيل انسيابية وزخارف متدرجة من الخرز والترتر اللامع، بالإضافة إلى فتحة جانبية أنيقة أضفت لمسة عصرية على التصميم.

فرح شعبان

تسريحة شعر ومكياج ناعم

واعتمدت فرح شعبان تسريحة شعر ذيل حصان مرتفع مع خصلات ملساء، وهو ما منحها إطلالة أنيقة وعصرية، كما اختارت مكياجًا هادئًا ارتكز على البشرة المضيئة، مع تحديد العينين بألوان ناعمة وأحمر شفاه بدرجة طبيعية، ليبرز ملامحها الرقيقة.

فرح شعبان

إكسسوارات بسيطة تكمل الإطلالة

ونسقت فرح شعبان مع إطلالتها مجموعة من الإكسسوارات الراقية، تضمنت عقدًا وسوارًا رقيقين، إلى جانب صندل بكعب مرتفع باللون الفضي، لتكتمل إطلالتها بأسلوب يجمع بين البساطة والفخامة دون مبالغة.

تفاعل الجمهور

وحصدت الصور آلاف الإعجابات خلال ساعات من نشرها، حيث أشاد المتابعون بأناقة فرح شعبان واختيارها المميز للفستان، مؤكدين أن الإطلالة جاءت متناغمة في جميع تفاصيلها، من تصميم الفستان إلى المكياج وتسريحة الشعر، لتواصل تألقها في كل ظهور جديد.