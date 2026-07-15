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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طهران تشعل المواجهة.. الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين تحت النيران الإيرانية

الأسطول الأمريكي
الأسطول الأمريكي
القسم الخارجي

أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني شنّا هجمات منفصلة على أهداف أمريكية في الأردن والكويت، وذلك عقب قصف القوات الأمريكية للجمهورية الإسلامية.

وأفادت قناة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية (IRIB) بأن الجيش الإيراني استهدف قاعدة الأزرق في الأردن بطائرات مسيّرة. 

وفي سياق منفصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاقه صواريخ كروز على مركز لوجستي عسكري أمريكي في ميناء عبد الله بالكويت، مؤكدًا أن مضيق هرمز سيظل مغلقًا "حتى توقف الولايات المتحدة أعمالها العدوانية".

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني، بحسب التلفزيون الرسمي، قصفه منشآت تابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

وجاء في بيان بثته قناة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية (IRIB): "تم تدمير مركز إدارة الأمن القومي، ومركز القيادة والسيطرة، ومستودعات المعدات والقطع العسكرية الرئيسية، ومرافق تخزين الوقود التابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين".

طهران تشعل المواجهة الأسطول الأمريكي الخامس النيران الإيرانية قاعدة الأزرق في الأردن طائرات مسيّرة

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