واشنطن ترفع سقف المواجهة.. ترامب يلوح بعملية برية داخل إيران لإزالة اليورانيوم

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنه غير مهتم بمواصلة المفاوضات مع إيران فورًا لأنهم "يكذبون"، مؤكدا في الوقت نفسه أن آخر اتصال له مع المفاوضين كان قبل ساعة.

وقال ترامب في لقاء مع قناة "فوكس نيوز" إن القوات الأمريكية حرصت حتى الآن على عدم إلحاق الضرر بالمدنيين الإيرانيين بالضربات، لكنه حذر إيران قائلًا: "من الأفضل لكم التوصل إلى اتفاق، وإلا فلن يبقى لكم شيء".

ولم ترامب يستبعد استخدام القوات البرية الأمريكية لضمان تحقيق أهدافه الرئيسية، لا سيما فيما يتعلق بإزالة اليورانيوم المخصب الإيراني.

وأوضح الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تخطط لشنّ ضربات على إيران لمدة يومين على الأقل، وأن هذه الهجمات ستستمر "حتى أقول كفى".

وشبّه إيران بـ"ملاكم عظيم" قائلا : "تظنون أنكم هزمتموهم، ثم سيعودون ويمنحونكم فرصة".

وأضاف أن القوات الأمريكية "ستضربهم بقوة الليلة، وبقوة غداً"، وستبدأ باستهداف محطات الطاقة والجسور ابتداءً من الأسبوع المقبل ما لم تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات - وهو تهديد بتصعيد القصف أطلقه الرئيس منذ أشهر ولكنه لم ينفذه بعد.