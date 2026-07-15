أخبار أسوان: لأول مرة إجراء 3 عمليات زراعة قرنية.. وغلق لمخازن الخردة.. واستكمال رصف الطريق الدائري «بلانة / كلابشة» بمسافة 2 كم

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها :

أسوان تحقق إنجازًا طبيًا.. نجاح أول 3 عمليات زراعة قرنية داخل مستشفيات التأمين الصحي الشامل بجنوب الصعيد

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية للجهود التى قام بها فريق العمل من الإستشاريين والأطباء لإجراء 3 عمليات زراعة قرنية داخل مستشفى الرمد التخصصى ، وهو ما تم تنفيذه للمرة الأولى داخل مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب الصعيد، وذلك ضمن الصروح الطبية والعلاجية المدرجة بمنظومة التأمين الصحى الشامل .



ويأتى ذلك فى ظل سلسلة الإنجازات الطبية والعلاجية المتتالية التى تشهدها منظومة التأمين الصحى الشامل منذ التشغيل الرسمى والفعلى لها ، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإرتقاء بجودة الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية المتخصصة للمواطنين .





جهود متنوعة

تنفيذ حملات مكبرة على 16 مخزن للخردة والنباشين بأسوان

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليماته بتنفيذ سلسلة من الحملات المكبرة على مخازن الخردة والنباشين بنطاق حى جنوب ، مشدداً على إستمرار الحملات المشتركة لإزالة أى مخالفات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين بما يسهم فى تحسين المظهر الحضارى والحفاظ على البيئة .

حملة موسعة على مخازن الخردة

وفى هذا الإطار، نفذت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة إستهدفت 16 مخزناً للخردة بنطاق حى جنوب ، وتم الإغلاق لهم ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأنشطة غير المرخصة، والتأكد من الإلتزام بالإشتراطات القانونية والبيئية .

محافظ أسوان يكلف باستكمال رفع كفاءة الطريق الدائرى بلانة / كلابشة بمسافة 2 كم

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تكليفاته للجهات المختصة بفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة لإستكمال تنفيذ مشروع رفع كفاءة الطريق الدائرى بلانة / كلابشة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة .



