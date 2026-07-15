قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء أول أيام شهر صفر 1448.. أفضل الأدعية المُستحبة مع بداية الشهر الهجري الجديد
مدرب إسبانيا: فرنسا واجهت أفضل منتخب في العالم .. ولم يتبق سوى خطوة واحدة
غموض يُحيط بلقاء ترامب ونتنياهو.. وتقارير تتحدّث عن زيارة مُرتقبة إلى واشنطن
الزمالك يحسم ملف شركة الكرة.. اجتماع مرتقب للإعلان عن موعد الجمعية العمومية
مصطفى كامل يُصدر بياناً للاعتذار لأبناء محافظة الشرقية
فوز مُستحق .. عصام الشوالي يُعلّق على تأهل إسبانيا لنهائي كأس العالم 2026
يبدأ اليوم.. التضامن تعلن تفاصيل صرف دعم "تكافل وكرامة" لـ 4.7 مليون أسرة
خيبة أمل فرنسية .. الدموع تسيطر على لاعبي «الديوك» بعد وداع المونديال | شاهد
استخدام ChatGPT المُفرط يعرّضك لهذا المرض الخطير؟.. خبراء يُحذرون من تأثيره على الذاكرة
لندن تصعّد ضد طهران.. استدعاء القائم بالأعمال الإيراني بسبب هجمات في أنحاء أوروبا
أمين عمر وحسام طه يصلان مطار القاهرة بعد مشاركتهما في كأس العالم 2026 .. صور
حمزة عبد الكريم يتألق في أحدث ظهور داخل مران برشلونة | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان: لأول مرة إجراء 3 عمليات زراعة قرنية.. وغلق لمخازن الخردة.. واستكمال رصف الطريق الدائري «بلانة / كلابشة» بمسافة 2 كم

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها :

أسوان تحقق إنجازًا طبيًا.. نجاح أول 3 عمليات زراعة قرنية داخل مستشفيات التأمين الصحي الشامل بجنوب الصعيد

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية للجهود التى قام بها فريق العمل من الإستشاريين والأطباء لإجراء 3 عمليات زراعة قرنية داخل مستشفى الرمد التخصصى ، وهو ما تم تنفيذه للمرة الأولى داخل مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب الصعيد، وذلك ضمن الصروح الطبية والعلاجية المدرجة بمنظومة التأمين الصحى الشامل .


ويأتى ذلك فى ظل سلسلة الإنجازات الطبية والعلاجية المتتالية التى تشهدها منظومة التأمين الصحى الشامل منذ التشغيل الرسمى والفعلى لها ، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإرتقاء بجودة الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية المتخصصة للمواطنين .


 

جهود متنوعة

تنفيذ حملات مكبرة على 16 مخزن للخردة والنباشين بأسوان

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليماته بتنفيذ سلسلة من الحملات المكبرة على مخازن الخردة والنباشين بنطاق حى جنوب ، مشدداً على إستمرار الحملات المشتركة لإزالة أى مخالفات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين بما يسهم فى تحسين المظهر الحضارى والحفاظ على البيئة .

حملة موسعة على مخازن الخردة

وفى هذا الإطار، نفذت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة إستهدفت 16 مخزناً للخردة بنطاق حى جنوب ، وتم الإغلاق لهم ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأنشطة غير المرخصة، والتأكد من الإلتزام بالإشتراطات القانونية والبيئية .

محافظ أسوان يكلف باستكمال رفع كفاءة الطريق الدائرى بلانة / كلابشة بمسافة 2 كم

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تكليفاته للجهات المختصة بفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة لإستكمال تنفيذ مشروع رفع كفاءة الطريق الدائرى بلانة / كلابشة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة .


 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

فقزة في أسعار الذهب الآن.. وعيار 24 يتجه نحو الـ 7000 آلاف

الاشتباكات

الموت لم يعد واعظا.. جنازة تتحول إلى مشاجرة في مشهد مؤلم يهز القلوب

التوقيت الصيفي2026

التوقيت الصيفي 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية العامة والمؤشرات.. متحدث التعليم يكشف

إسبانيا ضد فرنسا

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم

سعر سبيكة ذهب 5 جرام

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الفراخ والبيض

الفراخ والبيض والطماطم.. الزراعة تزف أخبارا سارة للمواطنين لمدة 7 أشهر

ترشيحاتنا

اخبار التوك شو

بكاء إمام عاشور .. وهذه حقيقة وجود لجان «أولاد الأكابر» بالثانوية العامة | أخبار التوك شو

حسام عبد المجيد مدافع منتخب مصر

حسام عبد المجيد: الاحتراف في بلغاريا خطوة نحو حلم أكبر.. وأتمنى اللعب لبرشلونة

منتخب مصر

حسام عبد المجيد: مرموش يلعب دائمًا من أجل المنتخب.. وهدف زيكو الملغي من الأجمل في كأس العالم

بالصور

أفضل أنواع الأرز لصحة القلب والأمعاء .. تعرّف على الخيار الأكثر فائدة

أفضل أنواع الارز لتناولها وأكثرهم فائدة
أفضل أنواع الارز لتناولها وأكثرهم فائدة
أفضل أنواع الارز لتناولها وأكثرهم فائدة

استخدام ChatGPT المُفرط يعرّضك لهذا المرض الخطير؟.. خبراء يُحذرون من تأثيره على الذاكرة

تأثير غير متوقع من إستخدام ChatGPT على الذاكرة
تأثير غير متوقع من إستخدام ChatGPT على الذاكرة
تأثير غير متوقع من إستخدام ChatGPT على الذاكرة

بمكونين فقط.. طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي في المنزل

طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي
طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي
طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي

يختلف عن الماء والصودا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشعير

الشعير
الشعير
الشعير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد