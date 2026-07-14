تنفيذ حملات مكبرة على 16 مخزن للخردة والنباشين بأسوان

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليماته بتنفيذ سلسلة من الحملات المكبرة على مخازن الخردة والنباشين بنطاق حى جنوب ، مشدداً على إستمرار الحملات المشتركة لإزالة أى مخالفات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين بما يسهم فى تحسين المظهر الحضارى والحفاظ على البيئة .

حملة موسعة على مخازن الخردة

وفى هذا الإطار، نفذت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة إستهدفت 16 مخزناً للخردة بنطاق حى جنوب ، وتم الإغلاق لهم ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأنشطة غير المرخصة، والتأكد من الإلتزام بالإشتراطات القانونية والبيئية .

ضبط معدات ومخالفات بيئية

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المعدات والأجهزة المستخدمة فى أعمال المكابس وفرز الخردة ، كما تم تحرير 34 محضراً تنوعت ما بين مخالفات بيئية ، وإدارة منشآت بدون تراخيص ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

تنسيق كامل بين الجهات المعنية

وجاء تنفيذ الحملة بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، ومحمد ممدوح معاون المحافظ ، وبمشاركة شرطة المرافق بقيادة المقدم أسامة الحوفى ، والمهندس أحمد حلفاوى مدير إدارة المخلفات البلدية ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، إلى جانب مسئولى إدارات البيئة والتراخيص ، وجهاز حماية المستهلك بما يعكس التكامل بين مختلف الجهات لتحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى .

التأكيد على إستمرار الحملات

تم التأكيد على إستمرار تنفيذ الحملات المشتركة بكافة المراكز والمدن للتصدى للظةاهر السلبية ، والمخالفات البيئية والأنشطة غير المرخصة ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم حفاظاً على الصحة العامة ، ودعماً لجهود الدولة فى تحقيق بيئة آمنة ونظيفة .

تواصل محافظة أسوان تنفيذ حملاتها المكثفة لإحكام الرقابة على الأنشطة المخالفة من خلال التنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بما يسهم فى حماية البيئة ، وتحقيق الإنضباط ، والحفاظ على المظهر الحضارى ، ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين .