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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنفيذ حملات مكبرة على 16 مخزن للخردة والنباشين بأسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح
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أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليماته بتنفيذ سلسلة من الحملات المكبرة على مخازن الخردة والنباشين بنطاق حى جنوب ، مشدداً على إستمرار الحملات المشتركة لإزالة أى مخالفات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين بما يسهم فى تحسين المظهر الحضارى والحفاظ على البيئة .

حملة موسعة على مخازن الخردة

وفى هذا الإطار، نفذت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة إستهدفت 16 مخزناً للخردة بنطاق حى جنوب ، وتم الإغلاق لهم ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأنشطة غير المرخصة، والتأكد من الإلتزام بالإشتراطات القانونية والبيئية .

ضبط معدات ومخالفات بيئية

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المعدات والأجهزة المستخدمة فى أعمال المكابس وفرز الخردة ، كما تم تحرير 34 محضراً تنوعت ما بين مخالفات بيئية ، وإدارة منشآت بدون تراخيص ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

تنسيق كامل بين الجهات المعنية

وجاء تنفيذ الحملة بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن ، ومحمد ممدوح معاون المحافظ ، وبمشاركة شرطة المرافق بقيادة المقدم أسامة الحوفى ، والمهندس أحمد حلفاوى مدير إدارة المخلفات البلدية ، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء ، إلى جانب مسئولى إدارات البيئة والتراخيص ، وجهاز حماية المستهلك بما يعكس التكامل بين مختلف الجهات لتحقيق الإنضباط فى الشارع الأسوانى .

التأكيد على إستمرار الحملات

تم التأكيد على إستمرار تنفيذ الحملات المشتركة بكافة المراكز والمدن للتصدى للظةاهر السلبية ، والمخالفات البيئية والأنشطة غير المرخصة ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية بكل حسم حفاظاً على الصحة العامة ، ودعماً لجهود الدولة فى تحقيق بيئة آمنة ونظيفة .

تواصل محافظة أسوان تنفيذ حملاتها المكثفة لإحكام الرقابة على الأنشطة المخالفة من خلال التنسيق بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية بما يسهم فى حماية البيئة ، وتحقيق الإنضباط ، والحفاظ على المظهر الحضارى ، ورفع مستوى جودة الحياة للمواطنين .

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