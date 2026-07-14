شاهد.. ولي عهد النرويج يقود احتفالات عودة بعثة المنتخب من كأس العالم

قاد ولي العهد النرويجي احتفالات تاريخية بعودة بعثة المنتخب النرويجي بعد مشاركة مميزة في كأس العالم 2026.

انضمت العائلة المالكة النرويجية والمنتخب الوطني إلى الحشد في أداء حركات الفايكنج التقليدية، ما خلق لحظة لا تُنسى من الوحدة والاحتفال.

واستقبل 90 ألف شخص لاعبي النرويج العائدين إلى أوسلو يوم الاثنين بعد عودتهم إلى ديارهم من مسيرة تاريخية إلى ربع نهائي كأس العالم.

خرج فريق النرويج من البطولة يوم السبت بعد خسارته 2-1 أمام إنجلترا في الوقت الإضافي في دور الثمانية في ميامي، وهي أفضل نتيجة له ​​في البطولة.

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واحتشد الجمهور في الساحة أمام القصر الملكي في العاصمة النرويجية عندما وصلت الفرقة، وقدمت عرض "صف الفايكنج" الشهير .

وقاد هاكون، ولي عهد النرويج، الوريث لعرش الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5.6 ​​مليون نسمة، الاحتفال بالطبل وكان حاضراً لحظة الهزيمة أما إنجلترا في ميامي.

وقال مارتن أوديجارد كابتن منتخب النرويج لهيئة الإذاعة العامة NRK"من المذهل حقاً أن نرى كل هذا الدعم الذي نتلقاه وأن نرى مدى وقوف البلاد إلى جانبنا".

وأضاف صانع ألعاب أرسنال: "إنه لأمر رائع حقاً".

https://www.instagram.com/reel/DavsjJMOHq1/

ووصل هالاند إلى النرويج في وقت سابق، وتم تصويره على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يصافح الملك الملك هارالد وولي العهد هاكون والأميرة إنجريد ألكسندرا.

وذكرت هيئة الإذاعة النرويجية NRK أن مهاجم مانشستر سيتي، الذي سجل سبعة أهداف في كأس العالم كان سعيدا بالحشد الهائل.