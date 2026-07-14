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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل يجب غسل المشروم قبل الطهي أم مسحه فقط؟.. الطريقة الصحيحة التي يوصي بها الخبراء

مشروم
مشروم
أسماء عبد الحفيظ
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يعد المشروم من المكونات الأساسية في العديد من الأطباق، لكن كثيرين يحتارون قبل استخدامه: هل يجب غسله بالماء لإزالة الأوساخ، أم يكفي مسحه بمنشفة ورقية أو فرشاة ناعمة؟

ويؤكد خبراء الطهي أن الإجابة تعتمد على حالة المشروم ووقت تنظيفه، مع وجود بعض القواعد التي تساعد في الحفاظ على قوامه ونكهته.

لماذا يعتقد البعض أن غسل المشروم خطأ؟

  • يرى البعض أن المشروم يمتص كميات كبيرة من الماء، مما يجعله طريًا ويفقد نكهته أثناء الطهي. ولهذا انتشرت نصيحة الاكتفاء بمسحه فقط.
  • قالت الشيف رباب العمدة أن الحقيقة أن المشروم لا يمتص الماء بكميات كبيرة إذا تم غسله بسرعة، بينما يؤدي نقعه في الماء لفترة طويلة إلى امتصاصه للرطوبة، وهو ما قد يؤثر على قوامه.

متى يُغسل المشروم؟

  • إذا كان المشروم يحتوي على بقايا تربة أو أتربة واضحة، فمن الأفضل شطفه سريعًا تحت ماء جارٍ بارد لبضع ثوانٍ، ثم تجفيفه مباشرة بمنشفة نظيفة أو مناديل المطبخ قبل الطهي.
  • أما إذا كان نظيفًا نسبيًا، فيكفي مسحه بمنشفة ورقية مبللة قليلًا أو استخدام فرشاة مخصصة لإزالة الأتربة.

أخطاء شائعة عند تنظيف المشروم

1- نقع المشروم في الماء

ترك المشروم في وعاء ماء لعدة دقائق يجعله يحتفظ بالرطوبة، ما قد يمنع تحميره جيدًا أثناء الطهي.

المشروم 

2- غسله قبل التخزين

غسل المشروم ثم حفظه في الثلاجة يزيد من الرطوبة ويقلل مدة صلاحيته.

الأفضل: اغسليه قبل الطهي مباشرة فقط.

3- عدم تجفيفه

حتى بعد الغسل السريع، يجب تجفيف المشروم جيدًا حتى لا يخرج كمية كبيرة من الماء أثناء الطهي.

كيف تحافظين على قوام المشروم؟

للحصول على مشروم ذهبي ولذيذ:

  • سخني المقلاة جيدًا قبل إضافته.
  • لا تكدسي كمية كبيرة في المقلاة دفعة واحدة.
  • اتركيه دون تقليب مستمر حتى يتحمر.
  • أضيفي الملح في نهاية الطهي، لأن إضافته مبكرًا قد تساعد على خروج الماء منه بسرعة.

كيف تحفظين المشروم؟

لإطالة مدة صلاحيته:

  • احفظيه في الثلاجة داخل عبوته الأصلية أو في كيس ورقي.
  • تجنبي الأكياس البلاستيكية المحكمة، لأنها تحتفظ بالرطوبة.
  • لا تغسليه إلا عند الاستخدام.
المشروم هل يجب غسل المشروم قبل الطهي خطأ شائع يفسد طعم المشروم

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