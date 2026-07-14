أحمد خالد ممدوح: الدولة تواصل تمكين الأندية الجماهيرية وتعظيم الاستفادة من أصولها

أكد النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توقيع مذكرتي التفاهم بين نادي الشرقية ونادي إنبي، وبين نادي منتخب السويس ونادي بتروجيت، لتأسيس شركتي خدمات رياضية، يمثل خطوة مهمة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأندية الجماهيرية، وتعظيم الاستفادة من أصولها، بما يدعم مسار تطوير الرياضة المصرية وتعزيز الاستثمار الرياضي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء منظومة رياضية حديثة تعتمد على الإدارة الاحترافية والاستثمار، بما يضمن توفير مصادر تمويل مستدامة للأندية، ويعزز قدرتها على تطوير البنية الإدارية والفنية وتحقيق المنافسة على مختلف المستويات.

آفاقًا جديدة للارتقاء بالأندية ومستوى الرياضة

وقال أحد خالد ممدوح، إن حضور وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، والنائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، يؤكد اهتمام الدولة بإنجاح هذا التوجه، وترسيخ شراكات فاعلة بين الأندية والجهات الوطنية بما يخدم مستقبل الرياضة المصرية.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن تأسيس شركات متخصصة لإدارة وتشغيل واستثمار قطاع كرة القدم يعكس رؤية متطورة لإدارة الأندية، ويحقق الاستغلال الأمثل للأصول الرياضية، ويمنح الأندية الجماهيرية فرصًا أكبر لتحقيق الاستدامة المالية بعيدًا عن الاعتماد على الموارد التقليدية.

ركيزة أساسية لبناء أندية قوية وقادرة على المنافسة

وأكد أن التعاون بين الأندية والكيانات الرياضية والاقتصادية يمثل نموذجًا ناجحًا لتعزيز الاستثمار في المجال الرياضي، ويفتح المجال أمام تطوير المواهب، وتحسين مستوى المنافسات، وتقديم خدمات رياضية أكثر احترافية بما ينعكس إيجابًا على كرة القدم المصرية.

وشدد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن هذه الخطوات تأتي متسقة مع رؤية الدولة لبناء قطاع رياضي قوي قادر على جذب الاستثمارات، وخلق بيئة تنافسية تسهم في اكتشاف المواهب وصناعة أجيال جديدة من الرياضيين، بما يعزز مكانة مصر الرياضية إقليميًا وقاريًا.

واختتم النائب أحمد خالد ممدوح تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار دعم الأندية الجماهيرية، والتوسع في إنشاء شركات الخدمات الرياضية، بما يسهم في تحقيق التنمية الرياضية الشاملة، ويعزز التعاون بين الأندية والرياضيين للارتقاء بالأندية ومستوى الرياضة، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء منظومة رياضية حديثة ومستدامة.