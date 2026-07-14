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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ثلاثية الأبعاد الخضراء.. كيف تحولت في 10 سنوات شفاء الأورمان بالأقصر إلى أول مستشفى أخضر في مصر؟

مستشفى سرطان الاقصر
مستشفى سرطان الاقصر
شمس يونس
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من قلب الصعيد النابض، وتحديداً في مدينة طيبة الجديدة شمال الأقصر، لا يقتصر الإنجاز داخل مستشفى «شفاء الأورمان» لعلاج الأورام بالمجان على تقديم خدمة طبية تضاهي المستويات العالمية لمرضى السرطان فحسب، بل يمتد ليقدم نموذجاً استثنائياً في الدمج بين العمل الإنساني والاستدامة البيئية.

حيث تخطت مستشفي شفاء الأورمان بنسبة عالية معايير التحول الأخضر، وحصد «الشهادة الذهبية للتميز البيئي» من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ويرتكز اليوم في منظومته البيئية على ثلاثة أعمدة رئيسية تتضمن الطاقة الشمسية النظيفة، والفرم الآمن للنفايات الطبية، والأسطح الخضراء المستدامة.

لم تكن الطاقة الشمسية مجرد إضافة تجميلية، بل تحولت إلى ركيزة اقتصادية وبيئية حصدت بفضلها المستشفى إشادات دولية واسعة، لا سيما من «الشبكة العالمية للمستشفيات الخضراء»، حيث حققت منظومة الطاقة النظيفة بالمستشفى عوائد تشغيلية وبيئية مباشرة تمثلت في خفض استهلاك الكهرباء التقليدية بنسبة تصل إلى 30%.

وتعد النفايات الطبية الخطرة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات الصحية، وفي هذا السياق، جاء تشغيل مستشفى شفاء الأورمان لمنظومة فرم وتعقيم النفايات الطبية الحديثة، ليمثل نقلة نوعية في التخلص الآمن والذكي من المخلفات داخل المنبع.

حيث تتميز هذه المنظومة بالتعامل الفوري مع النفايات البيولوجية والمعدية الخطرة، وتحويلها عبر التعقيم الكامل والفرم إلى «نفايات عادية» غير خطرة وصديقة للبيئة، كما يضمن الجهاز عدم خروج أي انبعاثات أو غازات ضارة إلى المحيط الخارجي للمستشفى، مما يحمي الطواقم الطبية والمرضى والتربة المحيطة.

ونجحت مستشفى شفاء الأورمان في استغلال المساحات الشاسعة بها لتحويلها إلى «مناطق خضراء» حيث تمت زراعتها بنباتات الزينة وغيرها من النباتات بمختلف أنواعها، وهي خطوة تحمل أبعاداً علمية ونفسية مدروسة.

حيث تعمل هذه المساحات الخضراء كمطهر طبيعي للجو وممتص لثاني أكسيد الكربون، فضلاً عن دورها كـ «عازل حراري طبيعي» يقلل من حرارة الطقس، مما يخفض بدوره من استهلاك المكيفات الكهربائية، كما تمنح المرضى إطلالة بصرية مريحة ترفع من الروح المعنوية وتدعم مسارهم العلاجي النفسي.

من جانبه أكد الأستاذ «محمود فؤاد» الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن «الاستدامة البيئية» أصبحت جزءاً لا يتجزأ من جودة الرعاية الطبية، مشيراً إلى أن صحة الإنسان تبدأ من العيش في بيئة نظيفة وآمنة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المستشفى يستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل نظيف ومستدام للطاقة التقليدية، مما يسهم بشكل مباشر في حماية البيئة وتوفير نفقات التشغيل لتوجيهها لخدمة المرضى.

الأقصر اخبار الأقصر شفاء الاورمان

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