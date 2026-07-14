مواجهة العمالقة.. فرنسا وإسبانيا اليوم في كأس العالم وقنوات مجانية للمشاهدة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم، مساء اليوم "الثلاثاء"، إلى ملعب "إيه تي أند تي" بمدينة دالاس الأمريكية، الذي يحتضن مواجهة نارية تجمع بين منتخبي فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026، لحسم أول بطاقتي التأهل إلى المباراة النهائية.

ويدخل المنتخبان المباراة بطموحات كبيرة، حيث يسعى المنتخب الفرنسي لمواصلة مشواره نحو اللقب العالمي، بينما يطمح المنتخب الإسباني إلى تأكيد تفوقه بعد المستويات المميزة التي قدمها طوال البطولة.

كما ينتظر الفائز مواجهة المتأهل من مباراة الأرجنتين وإنجلترا في النهائي المقرر إقامته يوم 19 يوليو.

ومن المنتظر أن يعتمد المدرب ديدييه ديشامب على قوته الهجومية بقيادة كيليان مبابي، بينما يعول الإسباني لويس دي لا فوينتي على لامين يامال ورودري وفابيان رويز لفرض السيطرة على وسط الملعب.

موعد المباراة

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر باقة قنوات beIN SPORTS MAX، كما خصصت الشبكة عددًا من القنوات المفتوحة لنقل بعض مباريات كأس العالم، وفق جدول البث الخاص بها.

وتذاع المباراة مجانًا عبر قناة beIN Sports المفتوحة، بالإضافة إلى القناة الجزائرية الأرضية، التي حصلت على حقوق بث عدد من مباريات البطولة داخل الجزائر.