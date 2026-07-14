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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميتسوبيشي تطلق محرك إيفو X "المضاد للرصاص"

محركات لانسر إيفولوشن X
محركات لانسر إيفولوشن X
عزة عاطف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

حظي محرك التوربو رباعي الأسطوانات "4B11T" ذو الكتلة المصنوعة من الألومنيوم والمطوّر لطرازات "لانسر إيفولوشن X" بشهرة تسويقية واسعة كونه أحد أكثر المحركات صلابة وتحملاً للتعديل في قطاع السيارات الرياضية بالأسواق. 

ونجح هذا المحرك تاريخياً في كسب ثقة عشاق التعديل بعدما أثبت جدارته في تحمل مستويات طاقة مادية تتجاوز حاجز الـ 400 حصان دون أي ترقيات ميكانيكية للمكونات الداخلية. 

ومع ذلك، كشف مقطع فيديو حديث لتفكيك محرك منفجر لعام 2026 الحالي عن سيناريو كارثي يوضح كيف يمكن للإهمال الهندسي وسوء التعديل أن يدمر هذه المنظومة الصلبة بالكامل من الداخل وتحويلها إلى مجرد حطام.

وبدأت تفاصيل الإخفاق الميكانيكي الجاف بعدما حصلت قناة "I Do Cars" الشهيرة على منصة يوتيوب على محرك سيارة "ميتسوبيشي لانسر رالي آرت" موديل 2010 مزود بمحرك "4B11T" معروض في مزادات السيارات التالفة.

وتفاجأ الفنيون بوجود ثقبين هائلين ماديًا اخترقا جانبي كتلة المحرك (البلوك) بالكامل؛ نتيجة خروج ذراع التوصيل (الكونكت رود) بعنف من مكانه وتدمير الهيكل الداخلي للمنظومة.

جزيئات الألومنيوم المخفية وكواليس الفحص الأولي للمنظومة

بدت الأجزاء العلوية للمحرك في حالة ميكانيكية ممتازة للوهلة الأولى عند بدء عملية التفكيك؛ حيث ظهرت آلية الصمامات نظيفة للغاية ومثبتة بمسامير رأس فائقة الأداء من نوع "ARP" الفاخرة مع تروس توقيت جديدة كليًا وخلو تام من الرواسب الكربونية اللزجة. 

وبدت شمعات الاحتراق وفتحات سحب الهواء بحالة تشغيلية جيدة، مما يشير تكتيكيًا إلى أن مالك السيارة السابق أنفق مبالغ مادية سخية على عمليات الصيانة الدورية وشراء المكونات الرياضية عالية الجودة.

لكن مع التعمق اللوجستي في تفكيك غطاء التوقيت (الكاتينة)، عثر الفنيون على برادة ناعمة من غبار الألومنيوم متراكمة في الزوايا الداخلية للمحرك. 

وتكشف هذه التفاصيل الهندسية الجافة أن أحد الفنيين قام باستخدام أقراص كاشطة لتنظيف الأسطح أثناء عملية إعادة بناء سابقة للمحرك دون الاهتمام بتنظيف بقايا البرادة ماديًا، مما سمح لتلك الجزيئات المعدنية بالتسلل إلى مجاري الزيت وانسداد مصفاة سحب الزيت (الشبكة) بالكامل ببقايا السيليكون والبرادة المعدنية.

ضغط الأسطوانات الزائد وانهيار ذراع التوصيل لعام 2026

على الرغم من رصد علامات تآكل واضحة على سبائك المحرك نتيجة ضعف تدفق التزييت، إلا أن الخبراء أكدوا هندسيًا أن البرادة المعدنية المتراكمة لم تكن السبب المباشر والوحيد في هذا الانهيار الكارثي للمحرك بالأسواق لعام 2026 الحالي. 

وتوجهت أصابع الاتهام تكتيكيًا نحو تعديل برمجيات التوربو بشكل خاطئ أدى إلى توليد "ضغط أسطوانة مفرط" (Too Much Cylinder Pressure) يفوق قدرة الاحتمال الميكانيكية للأذرع الأصلية.

وتسبب هذا الضغط الحراري والحركي الهائل في انحناء ذراع التوصيل الخاص بأسطوانة واحدة أثناء الدوران السريع للمحرك، مما جعله يصطدم مباشرة بعمود الكرنك (Crankshaft). 

وأدى هذا الاصطدام العنيف فوريًا إلى تفتت المكبس (البستم) بالكامل وتطاير ذراع التوصيل ماديًا ليخترق جدار الأسطوانة من الجهتين ويصنع ثقبين مدمرين في كتلة المحرك.

وتعد هذه الواقعة بمثابة وثيقة تحذيرية هامة لمجتمع التعديل بمصر والشرق الأوسط لعام 2026 الحالي؛ فالبرغم من الصلابة الأسطورية لمحركات "4B11T"، إلا أن جودة التعديل البرمجي ودقة تجميع القطع في الورش المتخصصة تظل هي الفيصل الحقيقي بين الحصول على سيارة خارقة يعتمد عليها أو مواجهة فاتورة إصلاح باهظة بنهاية عام 2026 الحالي.

مواصفات محرك 4B11T الأسطوري أسعار قطع غيار ميتسوبيشي محركات لانسر إيفولوشن X ميتسوبيشي لانسر رالي آرت

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