تتحكم بالسائقين.. فورد تطور تقنية تسمح بتعطيل السيارة عن بعد

كشفت شركة “فورد” الأمريكية رسميًا عن إطلاق أحدث أسلحتها الرقمية لمكافحة سرقة السيارات لعام 2026 الحالي، وهي ميزة الأمان الذكية المعروفة باسم "منع البدء" (Start Inhibit).

وتأتي هذه الخطوة اللوجستية كاستجابة هندسية صارمة لمواجهة طفرة سرقات الشاحنات والسيارات الفاخرة من فورد عبر أجهزة استنساخ الشفرات اللاسلكية للمفاتيح الذكية بالأسواق.

وتعمل التقنية الجافة كمفتاح قطع ميكانيكي مشفر (Kill-Switch) يمنع السيارة تمامًا من الدوران، حتى لو كان السارق يمتلك المفتاح الأصلي المعتمد للمركبة أو نسخة رقمية منسوخة منه.

آلية المصادقة الثنائية من فورد لحماية السائق

تعتمد المنظومة البرمجية لخاصية "Start Inhibit" على تحويل عملية تشغيل السيارة إلى نظام شبيه بالمصادقة الثنائية (2FA) المستخدم في الحسابات البنكية الرقمية.

بمجرد مزامنة السيارة مع تطبيق الهواتف الذكية المعتمد (FordPass)، يتلقى مالك المركبة إشعارًا فوريًا على هاتفه عند حدوث أي نشاط مادي مريب، مثل فتح الأبواب عنوة، أو رصد محاولة لجر السيارة، أو بدء تشغيل المحرك، أو حتى محاولة إعادة ضبط المصنع للأنظمة البرمجية.

وعند تفعيل نمط الحماية ماديًا من خلال لوحة التحكم في التطبيق، يتم إرسال أمر برمي مشفر عبر السحاب إلى وحدة التحكم الإلكترونية في محرك السيارة لإغلاق دوائر التشغيل تمامًا.

وفي هذه الحالة، لن تتمكن السيارة من الدوران ماديًا إلا بعد قيام المالك بإلغاء الحظر من خلال التطبيق، أو إدخال رمز تعريف شخصي أحادي الاستخدام (One-Time PIN) يتم توليده ديناميكيًا عبر الهاتف وكتابته يدويًا على شاشة العرض الوسطى للمقصورة.

بروتوكول التعاون مع الشرطة والحدود الفنية للمنظومة

تتكامل هذه الميزة اللوجستية مع خدمات دعم السيارات المسروقة (Stolen Vehicle Services) المتاحة لعام 2026 الحالي.

وفي حال نجاح السارق في تحريك السيارة قبل تفعيل الحظر، يتيح النظام للمالك مشاركة إحداثيات الموقع الجغرافي الحي للمركبة بدقة مع جهات إنفاذ القانون عقب تسجيل المحضر الرسمي.

ويقوم مركز خدمة عملاء فورد بالتعاون اللوجستي المباشر مع الشرطة لتفعيل خاصية "Start Inhibit" عن بُعد.

وتؤكد التقارير الفنية للشركة أن النظام يراعي معايير السلامة المرورية الصارمة؛ حيث لا يقوم بقطع الطاقة أو إطفاء المحرك ماديًا أثناء حركة السيارة على الطرق السريعة لتفادي الحوادث، بل ينتظر برمجياً حتى تتوقف المركبة تمامًا ويقوم السائق بإطفاء المحرك، ليقوم النظام فورًا ببسط سيطرته المادية ومنع أي محاولة تالية لإعادة التشغيل مع تسجيل الموقع النهائي ماديًا بدقة.

تتوفر ميزة الأمان المتطورة حاليًا كجزء من حزمة الأمان الاختيارية (Ford Security Package) لعام 2026 التشغيلي.

وتدعم المنظومة تشكيلة محددة من الطرازات تشمل شاحنات "F-150" وشاحنات المهام الشاقة "Super Duty" موديلات 2024 والأحدث، إلى جانب سيارات "فورد إكسبيديشن 2026" (Expedition)، و"برونكو سبورت" (Bronco Sport)، والسيارة الكهربائية "موستانج ماخ-إي" (Mustang Mach-E)، بالإضافة إلى النسخة الفاخرة الشقيقة "لينكون نافيجيتور 2026" (Lincoln Navigator).

وتقدم فورد هذه الخدمة اللوجستية مجانًا لمدة عام كامل كفترة تجريبية للمشترين الجدد للطرازات المؤهلة. وعقب انتهاء تلك الفترة، تتحول الميزة إلى نظام اشتراك شهري جاف يبلغ قيمته ماديًا 7.99 دولار أمريكي في السوق الأمريكية، ونحو 9.99 دولار كندي في الأسواق الكندية، مع خطط هندسية لتوسيع التوافق البرمجي ليشمل جميع خطوط إنتاج وسيارات المجموعة مستقبلاً بالأسواق العالمية.