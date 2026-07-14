بعد اكتشاف إصابته بوحمة دموية.. سالي عبد السلام تطلب الدعاء لابنها هارون

كشفت الإعلامية سالي عبد السلام عن تعرض نجلها “هارون” لوعكة صحية، بعدما اكتشفت إصابته بوحمة دموية، مؤكدة أن حالته تتطلب متابعة طبية دقيقة، وسط حالة من القلق تعيشها الأسرة.

وكتبت سالي عبد السلام عبر حسابها على “إنستجرام” أن الأمر جاء بعد ملاحظتها وجود أعراض غير طبيعية على ذراع نجلها، موضحة أن الفحوصات كشفت عن إصابته بوحمة دموية لا يوجد لها علاج دوائي حتى الآن، وأنه يخضع للمتابعة مع الأطباء لتحديد أفضل طريقة للعلاج.

ضرورة مراقبة الحالة باستمرار

وأضافت أن الأطباء أكدوا ضرورة مراقبة الحالة باستمرار، مشيرة إلى أن التدخل الجراحي قد يكون مطروحًا إذا ظهرت مضاعفات مستقبلًا، مطالبة جمهورها بالدعاء لابنها بالشفاء.

واختتمت سالي عبد السلام رسالتها بالتأكيد على أنها تشارك تجربتها لتوعية الأمهات، داعية إلى عدم تجاهل أي تغيرات قد تظهر على أطفالهن، معبرة عن امتنانها لكل من ساندها ودعا لابنها.