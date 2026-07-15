التصعيد العسكري مُتواصل.. الداخلية البحرينية تعلن تفعيل صفارات الإنذار

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية يوم الأربعاء تفعيل صفارات الإنذار بعد أن شنّت الولايات المتحدة ضربات جوية على إيران وأعادت فرض حصارها البحري.

وقالت الداخلية البحرينية في بيان لها: "تمّ تفعيل صفارات الإنذار. نهيب بالمواطنين والمقيمين التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن".

وفي الوقت نفسه، أفادت الكويت بأن جيشها يواجه طائرات إيرانية مسيّرة هجومية "معادية".

أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، نقلاً عن إدارة الإطفاء، بأنه تم السيطرة على حريق في موقع استُهدف بهجمات إيرانية معادية.

وأوضحت وكالة الأنباء الكويتية أن ستة فرق، مدعومة بالجيش والحرس الوطني، استجابت للنداء، ولم تُسجّل أي إصابات، واقتصرت الأضرار على خسائر مادية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإيراني، استهدافه مواقع عسكرية أمريكية في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن.

وزُعم أن طائرات إيرانية مسيّرة استهدفت منطقة تتمركز فيها طائرات مقاتلة من طراز إف-18، ومبنى سكني، وحظيرة معدات كبيرة، قالت إرنا إنها تابعة للجيش الأمريكي، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".