لندن تصعّد ضد طهران.. استدعاء القائم بالأعمال الإيراني بسبب هجمات في أنحاء أوروبا

استدعت وزارة الخارجية البريطانية القائم بالأعمال الإيراني في لندن علي نسيمفر على خلفية دور فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في توجيه هجمات جماعات متحالفة مع طهران لتنفيذ سلسلة من الهجمات في أنحاء أوروبا.

وقالت الخارجية البريطانية في بيان لها "اليوم، وبناءً على تعليمات من وزير الخارجية، تم استدعاء القائم بالأعمال لجمهورية إيران الإسلامية لدى المملكة المتحدة إلى وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية".

وأضاف البيان "جاء استدعاء علي نسيمفر ردًا على دور فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في توجيه حركة رفقاء اليمين الإسلامية لتنفيذ سلسلة من الهجمات في أنحاء أوروبا بين مارس ومايو".

وأوضح البيان “تسعى أنشطة الحرس الثوري الإيراني إلى تقويض أمن وسلامة المملكة المتحدة وحلفائها وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة، لم تتوقف أجهزة الاستخبارات الإيرانية عن أنشطتها العدائية بل سعت إيران إلى تصعيد سلوكها الخبيث، وهو أمر غير مقبول بتاتًا.”

يأتي هذا الاستدعاء في أعقاب خطوات اتخذتها الحكومة البريطانية هذا الأسبوع لمحاسبة النظام الإيراني، وكشف دعمه للجماعات الوكيلة والشبكات الإجرامية في الخارج وفي المملكة المتحدة.