خيبة أمل فرنسية .. الدموع تسيطر على لاعبي «الديوك» بعد وداع المونديال | شاهد

خيّمت أجواء الحزن على لاعبي منتخب فرنسا عقب الخسارة أمام إسبانيا بنتيجة 2-0 في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، في مباراة أنهت حلم "الديوك" في المنافسة على اللقب العالمي.

ورصدت عدسات الكاميرات حالة الإحباط التي سيطرت على لاعبي المنتخب الفرنسي بعد صافرة النهاية، حيث بدت ملامح الصدمة واضحة على وجوههم، بينما جلس عدد من اللاعبين على أرضية الملعب في مشهد يعكس مرارة الخروج من البطولة.

وجاءت الهزيمة بعدما نجح المنتخب الإسباني في حسم اللقاء بهدفين سجلهما ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء، وبيدرو بورو، ليحجز "لا روخا" بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وبتلك النتيجة، انتهى مشوار المنتخب الفرنسي عند الدور نصف النهائي، بينما يواصل المنتخب الإسباني حلمه بالتتويج باللقب، في انتظار الفائز من مواجهة الأرجنتين وإنجلترا بالمباراة النهائية.