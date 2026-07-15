مصطفى كامل يُصدر بياناً للاعتذار لأبناء محافظة الشرقية

أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانًا رسميًا ردّ فيه على الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية، عقب تداول مقطع فيديو نُسبت إليه فيه تصريحات رأى البعض أنها تحمل إساءة لأبناء محافظة الشرقية.

وأوضح نقيب الموسيقيين أن الحديث كان يخص شأنًا نقابيًا بحتًا، ولا علاقة له بمحافظة الشرقية أو أبنائها، مؤكدًا أن المحافظة لها مكانة كبيرة لديه، ووصفها بأنها أرض مصرية عريقة أنجبت وما زالت تنجب قامات وطنية خالدة تركت بصمات مضيئة في تاريخ الوطن.

وشدد مصطفى كامل على أن أي تفسير يفيد بأنه قصد الإساءة لأبناء الشرقية عار تمامًا من الصحة، مؤكدًا احترامه وتقديره الكامل لهم، وقال إنه إذا كان تداول الفيديو قد تسبب في شعور أي من أبناء المحافظة بالضيق أو الاستياء، فإنه يعتذر عن هذا الفهم الذي خالف حقيقة ما قصده.

كما أعلن أنه اتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد الصفحات التي نشرت المقطع، متهمًا إياها بتحريف محتواه واجتزائه عمدًا، داعيًا الجميع إلى تحري الدقة وعدم إصدار الأحكام استنادًا إلى مقاطع مُجتزأة لا تعكس الحقيقة.

واختتم مصطفى كامل بيانه بتجديد احترامه وتقديره لأبناء محافظة الشرقية ولجميع أبناء الشعب المصري، مؤكدًا حرصه على استمرار المحبة والاحترام بين الجميع، ورفضه أي محاولات لإثارة الفتنة أو الوقيعة بينه وبين أبناء المحافظة.