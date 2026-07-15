قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء أول أيام شهر صفر 1448.. أفضل الأدعية المُستحبة مع بداية الشهر الهجري الجديد
مدرب إسبانيا: فرنسا واجهت أفضل منتخب في العالم .. ولم يتبق سوى خطوة واحدة
غموض يُحيط بلقاء ترامب ونتنياهو.. وتقارير تتحدّث عن زيارة مُرتقبة إلى واشنطن
الزمالك يحسم ملف شركة الكرة.. اجتماع مرتقب للإعلان عن موعد الجمعية العمومية
مصطفى كامل يُصدر بياناً للاعتذار لأبناء محافظة الشرقية
فوز مُستحق .. عصام الشوالي يُعلّق على تأهل إسبانيا لنهائي كأس العالم 2026
يبدأ اليوم.. التضامن تعلن تفاصيل صرف دعم "تكافل وكرامة" لـ 4.7 مليون أسرة
خيبة أمل فرنسية .. الدموع تسيطر على لاعبي «الديوك» بعد وداع المونديال | شاهد
استخدام ChatGPT المُفرط يعرّضك لهذا المرض الخطير؟.. خبراء يُحذرون من تأثيره على الذاكرة
لندن تصعّد ضد طهران.. استدعاء القائم بالأعمال الإيراني بسبب هجمات في أنحاء أوروبا
أمين عمر وحسام طه يصلان مطار القاهرة بعد مشاركتهما في كأس العالم 2026 .. صور
حمزة عبد الكريم يتألق في أحدث ظهور داخل مران برشلونة | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى كامل يُصدر بياناً للاعتذار لأبناء محافظة الشرقية

مصطفى كامل
مصطفى كامل
سارة عبد الله

أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانًا رسميًا ردّ فيه على الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية، عقب تداول مقطع فيديو نُسبت إليه فيه تصريحات رأى البعض أنها تحمل إساءة لأبناء محافظة الشرقية.

وأوضح نقيب الموسيقيين أن الحديث كان يخص شأنًا نقابيًا بحتًا، ولا علاقة له بمحافظة الشرقية أو أبنائها، مؤكدًا أن المحافظة لها مكانة كبيرة لديه، ووصفها بأنها أرض مصرية عريقة أنجبت وما زالت تنجب قامات وطنية خالدة تركت بصمات مضيئة في تاريخ الوطن.

وشدد مصطفى كامل على أن أي تفسير يفيد بأنه قصد الإساءة لأبناء الشرقية عار تمامًا من الصحة، مؤكدًا احترامه وتقديره الكامل لهم، وقال إنه إذا كان تداول الفيديو قد تسبب في شعور أي من أبناء المحافظة بالضيق أو الاستياء، فإنه يعتذر عن هذا الفهم الذي خالف حقيقة ما قصده.

كما أعلن أنه اتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد الصفحات التي نشرت المقطع، متهمًا إياها بتحريف محتواه واجتزائه عمدًا، داعيًا الجميع إلى تحري الدقة وعدم إصدار الأحكام استنادًا إلى مقاطع مُجتزأة لا تعكس الحقيقة.

واختتم مصطفى كامل بيانه بتجديد احترامه وتقديره لأبناء محافظة الشرقية ولجميع أبناء الشعب المصري، مؤكدًا حرصه على استمرار المحبة والاحترام بين الجميع، ورفضه أي محاولات لإثارة الفتنة أو الوقيعة بينه وبين أبناء المحافظة.

مصطفى كامل بيان مصطفى كامل الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

فقزة في أسعار الذهب الآن.. وعيار 24 يتجه نحو الـ 7000 آلاف

الاشتباكات

الموت لم يعد واعظا.. جنازة تتحول إلى مشاجرة في مشهد مؤلم يهز القلوب

التوقيت الصيفي2026

التوقيت الصيفي 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية العامة والمؤشرات.. متحدث التعليم يكشف

إسبانيا ضد فرنسا

مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم

سعر سبيكة ذهب 5 جرام

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الفراخ والبيض

الفراخ والبيض والطماطم.. الزراعة تزف أخبارا سارة للمواطنين لمدة 7 أشهر

ترشيحاتنا

اخبار التوك شو

بكاء إمام عاشور .. وهذه حقيقة وجود لجان «أولاد الأكابر» بالثانوية العامة | أخبار التوك شو

حسام عبد المجيد مدافع منتخب مصر

حسام عبد المجيد: الاحتراف في بلغاريا خطوة نحو حلم أكبر.. وأتمنى اللعب لبرشلونة

منتخب مصر

حسام عبد المجيد: مرموش يلعب دائمًا من أجل المنتخب.. وهدف زيكو الملغي من الأجمل في كأس العالم

بالصور

أفضل أنواع الأرز لصحة القلب والأمعاء .. تعرّف على الخيار الأكثر فائدة

أفضل أنواع الارز لتناولها وأكثرهم فائدة
أفضل أنواع الارز لتناولها وأكثرهم فائدة
أفضل أنواع الارز لتناولها وأكثرهم فائدة

استخدام ChatGPT المُفرط يعرّضك لهذا المرض الخطير؟.. خبراء يُحذرون من تأثيره على الذاكرة

تأثير غير متوقع من إستخدام ChatGPT على الذاكرة
تأثير غير متوقع من إستخدام ChatGPT على الذاكرة
تأثير غير متوقع من إستخدام ChatGPT على الذاكرة

بمكونين فقط.. طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي في المنزل

طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي
طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي
طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي

يختلف عن الماء والصودا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشعير

الشعير
الشعير
الشعير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد