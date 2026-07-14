مصطفى شوبير يكشف عن أصعب تصدياته خلال بطولة كأس العالم

كشف مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي والمنتخب عن أصعب تصدي له خلال بطولة كأس العالم

واكد في تصريحات تليفزيونيه عبر قناة النهار بصحبه الاعلاميان أحمد شوبير وميدو أن تصديه للكرة في الدقائق الأخيرة أمام بلجيكا خلال المباراة الافتتاحية ببطولة كأس العالم كان من أصعب اللقطات

وأضاف شوبير أن مباراة نيوزيلندا من أكثر المباريات التي يفضلها خلال البطولة

واضاف أن مباراة المنتخب امام نيوزيلندا كانت مختلفه حيث دخل اللاعبين الشوط الثاني بروح مختلفة، ونجحوا في استعادة تماسكهم والحفاظ على التركيز حتى حققوا الفوز

وتابع أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري كان يملك ثقة كبيرة في اللاعبين وكان يؤكد لهم قبل المباراة أنه واثق من قدرتهم على الفوز