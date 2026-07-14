سيرا على الاقدام..محافظ دمياط يجرى جولة مفاجئة و يقود حملة مكبرة لرفع الاشغالات



أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط،جولة مسائية مفاجئة بمدينة دمياط ، رافقه خلالها الدكتور محمد فوزى نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

حيث تجول " المحافظ" بطريق كورنيش النيل و عدد من المناطق بالمدينة سيرًا على الأقدام، و أبدى استيائه الشديد من تدنى مستوى النظافة، مشددا على تنظيم ورديات عمل لعمال النظافة و تكثيف الجهود للارتقاء بمستوى النظافة بالمدينة.

وخلال الجولة استدعى "المحافظ " سيارات والعاملين بقطاع الاشغالات التابعة للوحدة المحلية، و قاد حملة لرفع الاشغالات بالشارع الجديد وسوق الحسبة وسوق السمك ، و شدد على التصدى لكافة صور الاشغالات والمخالفات وتحقيق الانضباط بشوارع المدينة.