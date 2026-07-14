محافظ دمياط: نحرص على تخريج شباب مؤهل لسوق العمل

أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم زيارة إلى جامعة حورس بدمياط الجديدة، حيث كان فى استقباله الدكتور السعيد عبد الهادى رئيس الجامعة.



وشارك محافظ دمياط بالجلسة السابعة عشر لمجلس الجامعة بحضور الدكتور محمد هلال مستشار وزير التعليم العالي، والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة الدكتور حسن الشناوى والدكتور عادل ضيف والمهندس ماجد البرهمتوشى ونواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد العال والدكتور محمد ضبعون والدكتور ماجدة نصر والدكتور محمد الشحات والمهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة وعمداء الكليات.

وفى مستهل الجلسة نقل " محافظ دمياط " تحياته إلى الدكتور إبراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس، معرباً عن سعادته بوجوده بحرم الجامعة ، كما أشاد " المحافظ " بجهود الجامعة وخطواتها السريعة نحو التطور الدائم ودورها الرائد بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل علاوة على دورها الكبير لخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وأكد حرص المحافظة على التعاون الدائم مع الجامعات باعتبارها بيوت الخبرة التى تُقدم الدراسات العلمية الدقيقة ، بما يساهم في دعم الرؤى التنموية وتحقيق استراتيجية مصر 2030

وشهدت طاولة المجلس استعراض لأبرز النجاحات التى حققتها جامعة حورس خلال الفترة الماضية والجهود المبذولة لإنشاء المستشفى الجامعى ،وطرح ومناقشة عدد من الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجلسة والإعداد للفصل الدراسي الصيفى والعام الدراسي الجديد 2027/2026