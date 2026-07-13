محافظ دمياط يشارك باحتفالية وضع حجر أساس النادي الأهلي بالمنصورة الجديدة | صور



شارك الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط ، بإحتفالية وضع حجر أساس النادى الأهلى فرع المنصورة الجديدة، بالتعاون مع مع شركة "دلتا كابيتال" للتطوير العقاري وشركة "نيشنز أوف سكاي"بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس ابراهيم مكى محافظ كفر الشيخ اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية والاستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط و الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى و عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ولفيف من المسئولين والرياضيين .

هذا وقد هنأ " محافظ دمياط " النادى الأهلى بوضع حجر أساس فرعه الجديد والذى يُعد ضمن خطط التوسع التى يعمل النادى على تنفيذها بما يحقق انتشار الخدمات الرياضية والاجتماعية والثقافية لجمهوره فى مختلف المحافظات والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأعضاء والجماهير ، كما اشاد برؤية تنفيذ الفرع بالمنصورة الجديدة وذلك استكمالاً للطفرة العمرانية التى تشهدها المدينة ،والعمل على تقديم خدمات متكاملة بها.