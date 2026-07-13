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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يتجول ليلاً بقرية ميت الخولي عبد الله للوقوف على مستوى الخدمات

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي
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قام ،فجر اليوم، الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، بجوله تفقيديه داخل مركز ، بالزرقا، ورافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و بحضور المهندسة حنان الأطروش رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، بتفقد قرية ميت الخولي عبد الله التابعة لمركز الزرقا.

حيث تابع " المحافظ " موقف الخدمات المقدمة للمواطنين والجهود المبذولة بمنظومة النظافة، والتصدى للمخالفات.

وواصل جولته بالقرية بتفقد مركز شباب ميت الخولي عبد الله، وتابع الأنشطة المقدمة من خلاله للشباب والنشء ، والتقى مع الأهالي وأجرى معهم حديثاً حول مستوى الخدمات المقدمة لهم.

دمياط محافظ دمياط الزرقا حسام فوزى

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