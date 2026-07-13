محافظ دمياط يتجول ليلاً بقرية ميت الخولي عبد الله للوقوف على مستوى الخدمات



قام ،فجر اليوم، الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، بجوله تفقيديه داخل مركز ، بالزرقا، ورافقه خلالها الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و بحضور المهندسة حنان الأطروش رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، بتفقد قرية ميت الخولي عبد الله التابعة لمركز الزرقا.

حيث تابع " المحافظ " موقف الخدمات المقدمة للمواطنين والجهود المبذولة بمنظومة النظافة، والتصدى للمخالفات.

وواصل جولته بالقرية بتفقد مركز شباب ميت الخولي عبد الله، وتابع الأنشطة المقدمة من خلاله للشباب والنشء ، والتقى مع الأهالي وأجرى معهم حديثاً حول مستوى الخدمات المقدمة لهم.