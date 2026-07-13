سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من إكتشافه سرقة هاتفه المحمول من داخل حقيبته بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عناصر جنائية- مقيمين بمحافظة الغربية) وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" بإستخدام سيارة ملك أحدهم ، وإتخاذهم من نطاق محافظة القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وضُبط بحوزة أحدهم "السيارة المستخدمة".

وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وإرتكابهم (16) واقعة سرقة هاتف محمول بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





