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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

"النواب" يستأنف جلساته العامة لمناقشة مشروعات قوانين واتفاقيات دولية

مجلس النواب
مجلس النواب
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استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم / الاثنين / وعلى مدار يومين جلساته العامة لمناقشة تقارير اللجان النوعية بشأن مشروعات قوانين واتفاقيات دولية.

وبدأت الجلسة العامة اليوم بمناقشة تقارير اللجان النوعية المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

يهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة كجهاز ذي طبيعة خاصة، يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، مع ما يقتضيه ذلك من استخدام وسائل أكثر تيسيرًا وأساليب أقل تعقيدًا، مما يتيح له تحقيق الأغراض والأهداف المنوطة به على أكمل وجه، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق نهج متوازن يدعم التنافسية ويعزز الحوكمة والشفافية والإفصاح وبما يترجم بوضوح دور الجهاز كمحرك ومحفز للتنمية المستدامة.

ويناقش المجلس غدا / الثلاثاء / تقارير اللجان النوعية المختصة بشأن الاتفاقيات الدولية والتي تتضمن قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٧ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشر (١٩) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم (٢٤٤) وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العشرين (٢٠) لرأس مال هيئة التنمية الدولية الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي هيئة التنمية الدولية رقم (٢٤٨) وقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٨١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (١٧) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.

كما يستمر المجلس خلال الجلسة العامة ذاتها غدا، مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس هذا الأسبوع.

مجلس النواب المستشار هشام بدوي القانون

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