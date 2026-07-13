لاعبو ‏الأهلي في سفارة إسبانيا لاستخراج التأشيرات استعدادًا للمعسكر الخارجي

يتواجد ‏لاعبو الأهلي والجهاز الفني في سفارة إسبانيا لاستخراج التأشيرات استعدادًا للمعسكر الخارجي قبل انطلاق الموسم الموسم الجديد.

يواصل المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، وضع اللمسات الأخيرة على القائمة المحلية الأولية للفريق، استعدادًا لإرسالها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم قبل الموعد النهائي المحدد يوم 16 يوليو الجاري.

وبحسب تقارير، يعمل عموتة على تقييم جميع اللاعبين المقيدين في صفوف الأهلي، بما في ذلك العناصر المعارة ولاعبو قطاع الشباب، بعد متابعتهم خلال الأيام الماضية، من أجل حسم موقف كل لاعب وتحديد من سيستمر مع الفريق في الموسم الجديد، ومن سيرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

راحة للدوليين قبل معسكر إسبانيا

وفي سياق متصل، قرر عموتة منح اللاعبين الدوليين راحة لمدة أسبوعين، عقب انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 وعودة البعثة إلى القاهرة.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الأهلي عقب انتهاء فترة الراحة، قبل السفر إلى إسبانيا للدخول في المعسكر الخارجي، الذي يأتي ضمن خطة إعداد الفريق للموسم الجديد.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم المقبل تحت قيادة عموتة، الذي وضع برنامجًا تدريبيًا متكاملًا يهدف إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، مع التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية، إلى جانب تطبيق أفكاره الخططية والتكتيكية.

وشهدت التدريبات الأخيرة التركيز على الجوانب البدنية في بداية المران، قبل الانتقال إلى الفقرات الفنية، كما عقد المدير الفني عدة جلسات مع اللاعبين لشرح فلسفته وأسلوب اللعب الذي يسعى لتطبيقه، مع التأكيد على أهمية الالتزام والانضباط طوال فترة الإعداد.