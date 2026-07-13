تعثر انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي.. ونورشيلاند يتمسك بالعرض الأمريكي

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تطورات موقف إبراهيم عادل لاعب نورشيلاند الدنماركي، مؤكدًا أن اللاعب لا يزال ضمن حسابات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية، رغم صعوبة اتمام الصفقة في الوقت الراهن.

منتخب مصر

وأوضح حتحوت أن إبراهيم عادل شارك لدقائق قليلة فقط مع منتخب مصر في كأس العالم الأخيرة، خلال مباراة بلجيكا كبديل، قبل أن يغيب عن المشاركات بعد ذلك، لكنه يبقى واحدًا من أبرز المواهب في الكرة المصرية.

وأشار إلى أن رحلة اللاعب مع نورشيلاند مستمرة منذ انتقاله إلى النادي الدنماركي قادمًا من الجزيرة الإماراتي، بعد فترة مميزة مع بيراميدز كان خلالها من العناصر المؤثرة في تتويج الفريق بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف حتحوت أن الأهلي تواصل بالفعل مع اللاعب، وهو ما سبق أن أقر به إبراهيم عادل بنفسه، إلا أن العقبة الأساسية تتمثل في موقف نادي نورشيلاند، الذي لا يفضل عودة اللاعب إلى الدوري المصري في الوقت الحالي، رغم العلاقات القوية بين المسؤولين في الناديين.

وأكد أن النادي الدنماركي يدرس عرضًا أمريكيًا تصل قيمته إلى نحو 6 ملايين دولار، بينما توقف عرض الأهلي عند حوالي مليوني دولار، ما يجعل الفارق المالي كبيرًا للغاية.

واختتم حتحوت بأن نورشيلاند يتعامل بعقلية استثمارية تهدف إلى تطوير المواهب وبيعها في أسواق أكبر، خاصة أن نهاية الموسم الماضي شهدت تألقًا واضحًا لإبراهيم عادل مع الفريق، وهو ما يزيد من تمسك النادي به ويجعل انتقاله إلى الأهلي مهمة معقدة حاليًا.