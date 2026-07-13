وزير النقل: ملاحقة مرتكبي واقعة قذف قطار أسوان بالحجارة لتقديمهم إلى محاكمة عاجلة

وجه وزير النقل المهندس كامل الوزير باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والفورية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وشرطة النقل والمواصلات؛ بِشأن تحديد هوية مرتكبي واقعة رشق أحد قطارات السكك الحديدية بالحجارة أثناء سيره بنطاق محافظة أسوان وملاحقتهم قضائيا، لتقديمهم إلى المحاكمة العاجلة لينالوا الجزاء الرادع، مشددة على أنه لا تهاون أو تسامح مطلقا مع أي سلوك تخريبي يهدد أمن وسلامة مستقلي وسائل النقل الجماعي.

واستنكرت الوزارة - في بيان اليوم - الواقعة المؤسفة التي وثقتها إحدى المواطنات بمقطع فيديو، وتظهر قيام مجموعة من الصبية برشق أحد قطارات السكك الحديدية بالحجارة أثناء سيره بنطاق محافظة أسوان.

وأعربت عن شكرها للمواطنة الإيجابية التي قامت بتوثيق هذه الواقعة إعلاء للمصلحة العامة، ومناشدة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في كافة المحافظات، لا سيما في القرى والمدن المحاذية لشريط السكك الحديدية، ضرورة التوعية بمخاطر هذه الظاهرة السلبية الخطيرة، والمشاركة الفعالة في المسؤولية المجتمعية عبر التصدي لهؤلاء العابثين والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات، حفاظا على أرواح الركاب والممتلكات العامة التي هي ملك للشعب.

وأكدت أن هذه التصرفات الخطيرة لا تقتصر خسائرها المادية على تلفيات زجاج النوافذ وجسم القطارات فحسب، بل إنها تتسبب بشكل مباشر في تعريض حياة الركاب وقائدي القطارات للخطر الداهم، وتؤدي إلى إصابات جسيمة قد تصل إلى حد إزهاق الأرواح البريئة، فضلا عن تعطيل مسير القطارات وإتلاف الممتلكات العامة التي هي ملك للشعب، والتي تنفذ الدولة خططا ضخمة لتطويرها وتحديثها بمليارات الجنيهات.