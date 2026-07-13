قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قافلة "زاد العزة" الـ233 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة عبر معبر رفح
الزمالك يوجه الشكر لمعتمد جمال.. والإعلان عن المدير الفني الجديد خلال 48 ساعة
نبيل فهمي: نهج الجامعة العربية يقوم على التشاور والشفافية والتعاون الجماعي
ارتفاع حصيلة زلزال فنزويلا إلى 4490 قتيلًا
كانوا بيلعبوا .. القبض على الطلاب المتهمين بإلقاء الحجارة على قطار أسوان
نبيل فهمي: العالم يمر بلحظة فاصلة وقواعد القانون الدولي تواجه اختبارات قاسية
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي
الاستعلام عن محاضر سرقة التيار الكهربائي إلكترونيًا.. خطوات السداد والتظلم
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السعودي مستجدات الأوضاع الإقليمية والعلاقات الثنائية
أزمة قلبية مفاجئة داخل حمام السباحة.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الطفل إياد داخل نادي غزل المحلة
"النواب" يستأنف جلساته العامة لمناقشة مشروعات قوانين واتفاقيات دولية
السجن عامين لرئيس كوريا الجنوبية السابق بعد إدانته بانتهاك قانون تمويل الحملات السياسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد واقعة أخميم.. صراع الميراث يشعل الفتنة بين العائلات في سوهاج

صراع على الميراث بسوهاج
صراع على الميراث بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لم يكن أحد يتخيل أن تنتهي خلافات بين أشقاء بهذه القسوة، وأن تتحول صلة الدم التي يفترض أن تكون مصدر أمان وسند إلى سبب في فقدان الأرواح، في أيام قليلة، عاشت محافظة سوهاج على وقع جريمتين هزتا القلوب.

الأولى عندما امتدت يد عم إلى شقيقه ونجليه في مذبحة العوامية بمركز ساقلتة، والثانية حين أنهى ثلاثيني خلاف مالي بانهاء حياة شقيقه في أخميم.

جريمة العوامية

كانت البداية من مركز ساقلتة، حيث شهدت منطقة العوامية واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي عرفتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة، بعدما أطلق عم النيران على شقيقه ونجليه أثناء استقلالهم مركبًا في مياه نهر النيل، إثر خلافات عائلية، قبل أن تنتهي المأساة بسقوطهم في المياه.

وبعد أيام من الحادث، تمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال جثماني نجلي المجني عليه من أمام جزيرة الخزندارية، وسط حالة من الحزن بين الأهالي، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت المناظرة الأولية تفاصيل مؤلمة، حيث تبين إصابة الشاب البالغ من العمر 21 عامًا بطلقين ناريين استقرا في الوجه والصدر، بينما أصيب شقيقه البالغ 14 عامًا بطلقين آخرين في الرأس والصدر، بإجمالي 4 طلقات نارية، كما ظهرت علامات الغرق على الجثمانين، في مشهد عكس قسوة الجريمة التي أدمت قلوب أهالي سوهاج.

ولا تزال عمليات البحث مستمرة عن جثمان الأب، وسط جهود مكثفة من فرق الإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية، بينما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم الذي تم ضبطه، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.

خلافات مالية بين شقيقين

ولم تكد المحافظة تستوعب تفاصيل تلك الجريمة، حتى استيقظ أهالي منطقة الري بدائرة مركز شرطة أخميم على واقعة جديدة أكثر ألمًا، بعدما انتهى خلاف مالي بين شقيقين إلى مقتل أحدهما بطلقات نارية على يد شقيقه.

وتلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوقوع مشاجرة بين شقيقين ووجود ضحية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن خلافات مالية نشبت بين الطرفين وتطورت إلى مشاجرة، أطلق خلالها أحدهما الرصاص على شقيقه ليسقط قتيلًا في الحال، قبل أن يفر المتهم هاربًا.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم، وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

بين مياه النيل التي ابتلعت ضحايا العوامية، ورصاص أخميم الذي أنهى حياة ثلاثيني، تتكرر المأساة بصورة موجعة، بعدما أصبحت الخلافات الأسرية بابًا لجرائم لا تترك خلفها سوى أسر مكلومة وذكريات ثقيلة لا تمحوها الأيام.

سوهاج صراعة الميراث الفتنة بين العائلات جريمة العوامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 يبدأ يوم جمعة.. موعد تغيير الساعة رسميًا

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

إمام عاشور

3 أندية أوروبية تراقب إمام عاشور.. وعرض إنجليزي يصل إلى 5 ملايين إسترليني

عموتة

عموتة يفتح الباب أمام رحيل لاعب الأهلي الأجنبي

سعر الدولار

ارتفع 81 قرشا.. سعر الدولار في مصر اليوم 13-7-2026

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

بدون تصالح.. تحويل العدادات الكودية إلى قانونية متاح فورًا لهذه الفئات

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

ترشيحاتنا

نيللي كريم

نيللي كريم تبهر متابعيها بفستان أسود

كريب رول

طريقة عمل كريب رول بأسهل الخطوات

الواقعة

احتجزهن وأجبرهن على توقيع أوراق.. رجل أعمال يتعدى على بناته والأمن يفحص الواقعة| صور

بالصور

طريقة عمل فرايد تشيكن بيتزا وبوب كورن الدجاج المقرمش

طريقة عمل فرايد تشيكن بيتزا وبوب كورن الدجاج المقرمش
طريقة عمل فرايد تشيكن بيتزا وبوب كورن الدجاج المقرمش
طريقة عمل فرايد تشيكن بيتزا وبوب كورن الدجاج المقرمش

ماذا يحدث للقولون عند شرب القهوة يوميا؟

ماذا يحدث للقولون عند شرب القهوة يوميا؟
ماذا يحدث للقولون عند شرب القهوة يوميا؟
ماذا يحدث للقولون عند شرب القهوة يوميا؟

طريقة عمل طاجن الدجاج بالبصل المكرمل

طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..

دينا داش في أجواء رومانسية رفقة زوجها أمام البحر

دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها
دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها
دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد