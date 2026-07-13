قاعدين على موتوسيكل.. القبض على شاب وفتاة يتعاطيان المخدرات بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص وفتاة بتعاطي المواد المخدرة حال توقفهما بدراجة نارية بأحد الشوارع بالإسكندرية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (فنى بشركة خاصة بالكاميرات – مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين) وبرفقته الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه).
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 11/ الجارى إبان قيامهما بتعاطي المواد المخدرة حال تواجدهما بأحد التجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر.
وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية.