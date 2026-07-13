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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رحلة غامضة.. هبوط طائرة ركاب في مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق
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أفاد شهود عيان بهبوط طائرة ركاب، صباح اليوم الاثنين، في مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين، قبل أن تغادر بعد نحو ساعة، دون صدور أي إعلان رسمي يوضح هويتها أو طبيعة الرحلة، بحسب RT.

يأتي هذا التطور بعد أقل من 24 ساعة على رصد هبوط طائرة أخرى متوسطة الحجم في المطار، في ظل استمرار الغموض بشأن حركة الطيران إلى صنعاء.

وحسب الشهود، هبطت الطائرة عند الساعة 09:10 صباحا بالتوقيت المحلي، وسط إجراءات اعتيادية داخل المطار، فيما رجح بعضهم أنها تابعة لشركة "ماهان" الإيرانية وقادمة من طهران، من دون تأكيد رسمي لهذه المعلومات.

وأشار شهود إلى أن الرحلة قد تكون مخصصة لإعادة عناصر من جماعة أنصار الله، غير أن هذه المعطيات لم يتم التحقق منها من أي جهة رسمية.

ويعد هذا الهبوط الحالة الثانية خلال أسبوعين، في وقت يخضع فيه المجال الجوي اليمني لقيود منذ سنوات، ما يثير تساؤلات حول طبيعة هذه الرحلات.

طائرة ركاب مطار صنعاء مطار صنعاء الدولي المطار المجال الجوي اليمني

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