تعيين العقيد أح أحمد عتمان متحدثا عسكريا جديدا باسم القوات المسلحة

صدق الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على تعيين عقيد أح أحمد عتمان على بوظيفة المتحدث العسكرى الرسمي للقوات المسلحة خلفا للعميد أح غريب عبدالحافظ غريب وذلك فى إطار النشرة العسكرية لضباط القوات المسلحة.
وينشر موقع صدى البلد الصورة الرسمية للعقيد أركان حرب أحمد عتمان، المتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة، وذلك خلفا للعميد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري السابق.
والمتحدث العسكري الجديد من سلاح المشاة وحصل على جميع الفرق التخصصية.
وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.