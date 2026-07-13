الأهلي يضع خطة بديلة في حال احتراف مصطفى شوبير

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي محمود شوقي، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، عن سيناريو محتمل داخل النادي الأهلي، في حال رحيل الحارس مصطفى شوبير للاحتراف الخارجي خلال فترة الانتقالات الحالية.

مصطفي شوبير

وأوضح شوقي أن محمد علاء، حارس المرمى المنتقل حديثًا إلى سيراميكا كليوباترا، قد يعود إلى حسابات الأهلي لتعويض رحيل شوبير، مشيرًا إلى أن إدارة القلعة الحمراء ستتفاوض مع سيراميكا من أجل ضم الحارس إذا حانت الفرصة.

وأضاف أن محمد علاء حصل، قبل انتقاله إلى سيراميكا، على وعد من مسؤولي النادي بمساعدته على العودة إلى الأهلي حال تلقيه عرضًا رسميًا من القلعة الحمراء في المستقبل.

في سياق متصل، يواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، الذي وضع برنامجًا تدريبيًا متكاملًا لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، مع التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية، إلى جانب تطبيق أفكاره الخططية والتكتيكية استعدادًا لانطلاق المنافسات.

كما يواصل الجهاز الفني تقييم احتياجات الفريق، تمهيدًا لحسم ملف الصفقات الجديدة، بما يتناسب مع احتياجات الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد.