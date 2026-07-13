قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النواع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها
وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 25 حملة تفتيشية بـ 10 محافظات وإحالة 75 حالة للشئون القانونية
البحرين تتصدى لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية
منها طرح الشركات بالبورصة.. رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عدداً من الملفات
تطوير الكوادر الوطنية.. الاتحاد السعودي يُصدر قرارًا جديدًا بشأن الأجهزة الفنية
بعد وقفها احتياطيًا عن ممارسة المهنة.. محامية سوهاج تكشف كواليس منعها من دخول جلسة بالمحكمة وتتقدم بشكوى لـ "القومي للمرأة"
تعيين العقيد أح أحمد عتمان متحدثا عسكريا جديدا باسم القوات المسلحة
أمام الأهرامات.. شاكيرا تختتم رحلتها في مصر
قدمت أداء مشرفا..سفير فرنسا: شاهدت مباراة مصر على أحد المقاهي
كل ما تريد معرفته عن دوري الأمم الأفريقية.. البطولة الجديدة التي تعيد تشكيل خريطة المنافسات في القارة
الزمالك ينتظر 600 ألف دولار مكافأة أفريقيا خلال أيام
سرية تامة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطرة للعميد حسام حسن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تفاصيل عرض زيوريخ السويسري لضم محمد عبدالله من الأهلي

محمد عبدالله
محمد عبدالله
عبدالله هشام
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن وجود عرض سويسري لـ محمد عبدالله لاعب النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال هاني حتحوت في تصريحاته: نادي زيوريخ أرسل عرضًا رسميًّا للتعاقد مع محمد عبد الله لاعب الأهلي على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.

وأضاف: "يترقب نادي زيوريخ رد الأهلي من أجل الاتفاق على القيمة المالية للصفقة، ويحاول النادي السويسري دفع 400 ألف دولار مقابل ضم اللاعب على سبيل الإعارة".

وأشار التقرير إلى أن مارسيل كولر المدير الفني السابق للنادي الأهلي هو من طلب التعاقد مع محمد عبدالله في زيوريخ حيث يتولى مهمته الجديدة.

ومن المنتظر أن يبدى حسين عموته قراراه النهائي بشأن اللاعب وإمكانية رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

يواصل المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، وضع اللمسات الأخيرة على القائمة المحلية الأولية للفريق، استعدادًا لإرسالها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم قبل الموعد النهائي المحدد يوم 16 يوليو الجاري.

وبحسب تقارير، يعمل عموتة على تقييم جميع اللاعبين المقيدين في صفوف الأهلي، بما في ذلك العناصر المعارة ولاعبو قطاع الشباب، بعد متابعتهم خلال الأيام الماضية، من أجل حسم موقف كل لاعب وتحديد من سيستمر مع الفريق في الموسم الجديد، ومن سيرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وفي سياق متصل، قرر عموتة منح اللاعبين الدوليين راحة لمدة أسبوعين، عقب انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 وعودة البعثة إلى القاهرة.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الأهلي عقب انتهاء فترة الراحة، قبل السفر إلى إسبانيا للدخول في المعسكر الخارجي، الذي يأتي ضمن خطة إعداد الفريق للموسم الجديد.

محمد عبدالله الأهلي النادي الأهلي كولر حسين عموته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

عموتة

عموتة يفتح الباب أمام رحيل لاعب الأهلي الأجنبي

سعر الدولار

ارتفع 81 قرشا.. سعر الدولار في مصر اليوم 13-7-2026

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

بدون تصالح.. تحويل العدادات الكودية إلى قانونية متاح فورًا لهذه الفئات

الذهب

الذهب ينخفض بأكثر من 1.7% إلى نحو 4050 دولارا للأوقية.. والشعبة تفجر مفاجأة

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

أسعار العملات العملات العربية والأجنبية

أسعار العملات العربية والأجنبية رسميا في مصر اليوم

ترشيحاتنا

وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ اسوان

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ أسوان احتياجات المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة ومعدلات تنفيذ المشروعات الخدمية

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

وزير الأوقاف: مجلس الدولة صرح قضائي وقانوني له مكانته في بنيان منظومة العدالة

جانب من الاجتماع

مصر تبحث مع العمل الدولية خارطة إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية

بالصور

عدم النوم عند الأطفال.. هذا الطعام فعال للتخلص من الأرق

عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق
عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق
عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق

سرية تامة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطرة للعميد حسام حسن

فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة
فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة
فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة

فوائد المورينجا الصحية..إليك الأمراض التى قد تشفيك منها

فوائد المورينجا الصحية..إاليك الامراض التى قد تشفيك منها
فوائد المورينجا الصحية..إاليك الامراض التى قد تشفيك منها
فوائد المورينجا الصحية..إاليك الامراض التى قد تشفيك منها

لليوم الثالث على التوالي.. تضامن الشرقية يواصل تدريب الرائدات الاجتماعيات لدعم مستفيدي "تكافل وكرامة"

تضامن الشرقية
تضامن الشرقية
تضامن الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد