تفاصيل عرض زيوريخ السويسري لضم محمد عبدالله من الأهلي

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن وجود عرض سويسري لـ محمد عبدالله لاعب النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال هاني حتحوت في تصريحاته: نادي زيوريخ أرسل عرضًا رسميًّا للتعاقد مع محمد عبد الله لاعب الأهلي على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.

وأضاف: "يترقب نادي زيوريخ رد الأهلي من أجل الاتفاق على القيمة المالية للصفقة، ويحاول النادي السويسري دفع 400 ألف دولار مقابل ضم اللاعب على سبيل الإعارة".

وأشار التقرير إلى أن مارسيل كولر المدير الفني السابق للنادي الأهلي هو من طلب التعاقد مع محمد عبدالله في زيوريخ حيث يتولى مهمته الجديدة.

ومن المنتظر أن يبدى حسين عموته قراراه النهائي بشأن اللاعب وإمكانية رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

يواصل المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، وضع اللمسات الأخيرة على القائمة المحلية الأولية للفريق، استعدادًا لإرسالها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم قبل الموعد النهائي المحدد يوم 16 يوليو الجاري.

وبحسب تقارير، يعمل عموتة على تقييم جميع اللاعبين المقيدين في صفوف الأهلي، بما في ذلك العناصر المعارة ولاعبو قطاع الشباب، بعد متابعتهم خلال الأيام الماضية، من أجل حسم موقف كل لاعب وتحديد من سيستمر مع الفريق في الموسم الجديد، ومن سيرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وفي سياق متصل، قرر عموتة منح اللاعبين الدوليين راحة لمدة أسبوعين، عقب انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 وعودة البعثة إلى القاهرة.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعبون الدوليون في تدريبات الأهلي عقب انتهاء فترة الراحة، قبل السفر إلى إسبانيا للدخول في المعسكر الخارجي، الذي يأتي ضمن خطة إعداد الفريق للموسم الجديد.